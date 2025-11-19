Pelotas é o único semifinalista que já foi campeão da Copa FGF

Último título do Lobo aconteceu em 2019, diante do São José. Tales Leal / E.C. Pelotas

Criada em 2004 para manter os clubes em atividade no segundo semestre, a Copa FGF chega à sua 21ª edição com um histórico de 14 campeões diferentes. Entre os semifinalistas de 2025 — Aimoré, Brasil, Gaúcho e Pelotas — apenas o Lobo já levantou a taça.

Bicampeão em 2008 e 2019, o Pelotas busca seu terceiro título, o que o colocaria como maior vencedor da história do torneio. Seu adversário na semifinal, o Aimoré, chega pela terceira vez entre os quatro melhores. O Índio Capilé foi vice-campeão em 2017, quando perdeu a decisão para o São José.

Do outro lado da chave, Brasil e Gaúcho tentam conquistar o título inédito. O Xavante, que voltou à disputa da competição após 12 anos, já chegou à final em duas oportunidades: em 2007 e 2012, quando ficou com o vice-campeonato diante de Caxias e Juventude, respectivamente. O Gaúcho também já esteve perto da taça duas vezes, em 2004 e 2018, mas acabou superado por Esportivo e Avenida.

Campeões da Copa FGF