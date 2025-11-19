Pelotas é o único semifinalista que já foi campeão da Copa FGF

Criada em 2004 para manter os clubes em atividade no segundo semestre, a Copa FGF chega à sua 21ª edição com um histórico de 14 campeões diferentes. Entre os semifinalistas de 2025 — Aimoré, Brasil, Gaúcho e Pelotas — apenas o Lobo já levantou a taça.
Bicampeão em 2008 e 2019, o Pelotas busca seu terceiro título, o que o colocaria como maior vencedor da história do torneio. Seu adversário na semifinal, o Aimoré, chega pela terceira vez entre os quatro melhores. O Índio Capilé foi vice-campeão em 2017, quando perdeu a decisão para o São José.
Do outro lado da chave, Brasil e Gaúcho tentam conquistar o título inédito. O Xavante, que voltou à disputa da competição após 12 anos, já chegou à final em duas oportunidades: em 2007 e 2012, quando ficou com o vice-campeonato diante de Caxias e Juventude, respectivamente. O Gaúcho também já esteve perto da taça duas vezes, em 2004 e 2018, mas acabou superado por Esportivo e Avenida.
Campeões da Copa FGF
- 2004 - Esportivo
- 2005 - Novo Hamburgo
- 2006 - Grêmio B
- 2007 - Caxias
- 2008 - Pelotas
- 2009 - Inter B
- 2010 - Inter B
- 2011 - Juventude
- 2012 - Juventude
- 2013 - Novo Hamburgo
- 2014 - Lajeadense
- 2015 - Lajeadense
- 2016 - Competição foi substituída pela chamada Super Copa Gaúcha
- 2017 - São José
- 2018 - Avenida
- 2019 - Pelotas
- 2020 - Santa Cruz
- 2021 - Glória
- 2022 - São Luiz
- 2023 - São Luiz
- 2024 - São José