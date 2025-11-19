Pela segunda vez, Federação altera horários das semifinais da Copa FGF

As partidas de ida das semifinais da Copa FGF, previstas para quinta-feira (20), sofreram nova alteração de horário, a segunda mudança anunciada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Na noite de terça-feira (18), a entidade decidiu ajustar novamente os horários dos confrontos.
O duelo entre Aimoré e Pelotas, no Cristo Rei, em São Leopoldo, será disputado às 17h. Inicialmente marcado para 19h30, o jogo havia sido antecipado para 15h antes de ter o horário finalmente confirmado para o final da tarde.
Já a outra semifinal, entre Brasil e Gaúcho, no Bento Freitas, voltou ao horário original. A partida de ida será realizada às 16h.