Pela segunda vez, Federação altera horários das semifinais da Copa FGF

Partida entre Brasil e Gaúcho está marcada para as 16h. Gabriel Xavier / G.E. Brasil

As partidas de ida das semifinais da Copa FGF, previstas para quinta-feira (20), sofreram nova alteração de horário, a segunda mudança anunciada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Na noite de terça-feira (18), a entidade decidiu ajustar novamente os horários dos confrontos.

O duelo entre Aimoré e Pelotas, no Cristo Rei, em São Leopoldo, será disputado às 17h. Inicialmente marcado para 19h30, o jogo havia sido antecipado para 15h antes de ter o horário finalmente confirmado para o final da tarde.