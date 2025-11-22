Paulista Pepe Fiamoncini vence a Ultramaratona da Maior Praia do Mundo e se torna o brasileiro mais rápido da história da competição

Pepe tornou-se o grande vencedor desta edição e o brasileiro mais rápido da história na travessia. Henrique Presse / Extremo Sul Ultramarathon

O paulista Pepe Fiamoncini, de 35 anos, foi o vencedor da Extremo Sul Ultramarathon. O atleta cruzou a linha de chegada após 28 horas e 30 minutos de prova, percorrendo 226 quilômetros pela orla. A largada ocorreu no Chuí, na sexta-feira (21), às 11h.

Pepe tornou-se o grande vencedor desta edição e o brasileiro mais rápido da história na travessia. Seu tempo ficou muito próximo do recorde geral, pertencente ao português Vítor Rodrigues, campeão em 2021, que completou o percurso em 27 horas.

Emocionado ao chegar ao Cassino, o paulista lembrou que sua relação com a maior praia do mundo começou de forma inesperada, durante a pandemia:

— Essa é a primeira vez que faço a prova aqui, mas durante a pandemia eu vim participar do isolamento aqui, sedentário. Resolvi atravessar a praia, consegui fazer isso em sete dias, com uma mochila nas costas, os pés cheio de bolhas. A partir daí, eu comecei a treinar e hoje volto para a Praia do Cassino e consigo o primeiro lugar atravessando em 28 horas — comemora.

Acompanhando nos bastidores, a namorada do atleta, Amanda Badin, contou como foi viver os bastidores dessas 28 horas:



— A ansiedade de ficar esperando sem estar com ele foi terrível, mas ver ele chegando em primeiro lugar, correr para a orla da praia para ver ele foi muito emocionante — afirma.

De acordo com a organização, todos os participantes utilizam dispositivos de GPS, permitindo que qualquer pessoa acompanhe em tempo real a localização dos atletas, além de estatísticas de velocidade. O segundo colocado está a cerca de uma hora de distância de Pepe.

Final ocorre no domingo

Os competidores têm até as 15h de domingo (23) para completarem o percurso, totalizando um tempo limite de 52 horas.

Ao longo do trajeto, seis bases de apoio estão disponíveis, com destaque para os tradicionais pontos nos faróis do Albardão (km 97) e do Sarita (km 167).