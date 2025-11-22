Esportes

226 km de prova
Notícia

Paulista Pepe Fiamoncini vence a Ultramaratona da Maior Praia do Mundo e se torna o brasileiro mais rápido da história da competição

Ultramaratonista de 35 anos concluiu a prova com um tempo de 28h30min 

Laura Cosme

