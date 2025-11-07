O que está em jogo para Brasil e Pelotas na última rodada da Copa FGF

Brasil e Pelotas lutam pela classificação direta à semifinal da Copa FGF. Divulgação / G.E. Brasil / E.C. Pelotas

Brasil e Pelotas voltam a campo neste domingo (2), às 15h, em jogos decisivos pela última rodada da Copa FGF. As duas equipes brigam para se manter nas primeiras colocações e garantir vaga direta nas semifinais da competição.

O Pelotas, líder com 13 pontos, tem a missão mais tranquila: enfrenta o lanterna São Gabriel, na Boca do Lobo. Uma vitória simples garante o time de Alessandro Telles na primeira colocação.

Cenário do Pelotas

Vitória: chega a 16 pontos e garante a liderança .

chega a e garante a . Empate: vai a 14 pontos , podendo ser ultrapassado apenas pelo Brasil .

vai a , podendo ser ultrapassado apenas pelo . Derrota: permanece com 13 pontos e pode ser superado por Brasil, Gaúcho ou Esportivo, caso vençam seus jogos.

O Brasil, vice-líder com 12 pontos, tem um duelo direto contra o Esportivo, em Bento Gonçalves. O adversário soma 11 pontos e também busca uma vaga entre os dois primeiros.

A equipe de Gilson Maciel precisa vencer para não depender de um tropeço do Gaúcho, que tem a mesma pontuação e enfrenta o Juventude em casa. Uma derrota, combinada com vitória do time de Passo Fundo, pode fazer o Xavante cair para a quarta colocação.

Cenário do Brasil

Vitória: chega a 15 pontos e pode assumir a liderança, caso o Pelotas perca.

chega a e pode assumir a liderança, caso o perca. Empate: mantém o time com 13 pontos , ainda no G-2 , mas pode cair uma posição se o Gaúcho vencer.

mantém o time com , ainda no , mas pode cair uma posição se o vencer. Derrota: tira o Xavante da vice-liderança e pode fazê-lo terminar em quarto lugar