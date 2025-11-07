O que está em jogo para Brasil e Pelotas na última rodada da Copa FGF

Brasil e Pelotas voltam a campo neste domingo (2), às 15h, em jogos decisivos pela última rodada da Copa FGF. As duas equipes brigam para se manter nas primeiras colocações e garantir vaga direta nas semifinais da competição.
O Pelotas, líder com 13 pontos, tem a missão mais tranquila: enfrenta o lanterna São Gabriel, na Boca do Lobo. Uma vitória simples garante o time de Alessandro Telles na primeira colocação.
Cenário do Pelotas
- Vitória: chega a 16 pontos e garante a liderança.
- Empate: vai a 14 pontos, podendo ser ultrapassado apenas pelo Brasil.
- Derrota: permanece com 13 pontos e pode ser superado por Brasil, Gaúcho ou Esportivo, caso vençam seus jogos.
O Brasil, vice-líder com 12 pontos, tem um duelo direto contra o Esportivo, em Bento Gonçalves. O adversário soma 11 pontos e também busca uma vaga entre os dois primeiros.
A equipe de Gilson Maciel precisa vencer para não depender de um tropeço do Gaúcho, que tem a mesma pontuação e enfrenta o Juventude em casa. Uma derrota, combinada com vitória do time de Passo Fundo, pode fazer o Xavante cair para a quarta colocação.
Cenário do Brasil
- Vitória: chega a 15 pontos e pode assumir a liderança, caso o Pelotas perca.
- Empate: mantém o time com 13 pontos, ainda no G-2, mas pode cair uma posição se o Gaúcho vencer.
- Derrota: tira o Xavante da vice-liderança e pode fazê-lo terminar em quarto lugar
Conforme o regulamento da competição, os dois primeiros avançam de forma direta às semifinais, enquanto os outros quatro melhores disputam um mata-mata em busca das vagas restantes.