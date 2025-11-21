Mesmo sem efeito suspensivo, Pelotas confirma Boca do Lobo com público no domingo 

A partida diante do Aimoré está marcada para o domingo (23), às 15h. Daniel Costa / Grupo RBS

O Pelotas confirmou, na tarde desta sexta-feira (21), que a Boca do Lobo poderá receber torcedores na partida de volta da semifinal da Copa FGF, diante do Aimoré. Mesmo sem um efeito suspensivo contra a punição imposta pela Terceira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS), o clube entende estar apto a abrir os portões do estádio no domingo (23), às 15h.

Na quinta-feira (20), o clube teve o pedido de efeito suspensivo negado pelo auditor Pedro Dahne Silveira Martins para as perdas de dois mandos de campo. Na oportunidade, o magistrado optou apenas pela suspensão temporária da condenação de Lucas Hulk.

Apesar da negativa, o Pelotas ainda não foi notificado oficialmente pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) acerca da perda de mandos de campo, o que permite a realização da partida com portões abertos.

Nos casos em que um clube for apenado com a perda de mando de campo, conforme previsões contidas no artigo 213 do CBJD e na Lei 9.615/98, caberá ao punido indicar o local onde a partida poderá ser realizada, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas contados da comunicação da punição pelo TJD/RS, cabendo a FGF a homologação da sua indicação pelo Departamento de Competições.

Entenda as condenações

No julgamento realizado na quarta-feira (19), o Pelotas foi punido com dois mandos de campo e multa de R$ 2.500.

O TJD considerou o clube responsável pelos rojões lançados atrás do gol defendido pelo Brasil em dois momentos da partida: logo após o intervalo, quando o estouro atrasou a retomada do jogo e explodiu ao lado do goleiro rubro-negro, e aos 49 minutos do segundo tempo.

A direção áureo-cerúlea agiu rapidamente e protocolou o recurso, com pedido de efeito suspensivo, ainda na tarde de quarta.

Outras decisões do julgamento

O volante Lucas Hulk, expulso no Bra-Pel, teve sua situação avaliada em três pontos. Ele foi absolvido da expulsão original, mas recebeu duas partidas de suspensão, condenação que está suspensa temporariamente.

O Pelotas também foi absolvido, por unanimidade, da acusação de ato discriminatório prevista no Artigo 243-G. O torcedor detido no Bento Freitas negou ter proferido insulto racista e afirmou que apenas imitava o som de um ônibus, em referência ao acidente envolvendo a delegação do Brasil em 2009.

