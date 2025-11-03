Malgi vence Imigrante e larga em vantagem na semifinal da Série Ouro 

A Malgi está mais próxima da segunda final consecutiva da Série Ouro de Futsal Feminino. No domingo (2), as pelotenses venceram o Imigrante, de Bento Gonçalves, por 6 a 2, no ginásio do Profut, em Pelotas, e largaram em vantagem na semifinal da competição.
Evelyn e Nati Moura marcaram duas vezes, enquanto Ivana e Ju Romanelli completaram a goleada.
O jogo de volta está marcado para 15 de novembro, 19h, no Ginásio Ninho da Águia, em Bento Gonçalves. Um empate já basta para a classificação da Malgi à final. Em caso de vitória do Imigrante, por qualquer placar, a decisão vai para o tempo extra, em que o empate leva a decisão às penalidades.
Celemaster na frente
Do outro lado da chave, a Celemaster, que busca o decacampeonato, venceu o Ideau, em Getúlio Vargas, por 4 a 3. O duelo de volta acontece em Uruguaiana também no dia 15 de novembro.