Malgi vence Imigrante e larga em vantagem na semifinal da Série Ouro 

Empate no duelo de volta garante classificação da Malgi à final. Pedro Lopes / Divulgação Malgi

A Malgi está mais próxima da segunda final consecutiva da Série Ouro de Futsal Feminino. No domingo (2), as pelotenses venceram o Imigrante, de Bento Gonçalves, por 6 a 2, no ginásio do Profut, em Pelotas, e largaram em vantagem na semifinal da competição.

Evelyn e Nati Moura marcaram duas vezes, enquanto Ivana e Ju Romanelli completaram a goleada.

O jogo de volta está marcado para 15 de novembro, 19h, no Ginásio Ninho da Águia, em Bento Gonçalves. Um empate já basta para a classificação da Malgi à final. Em caso de vitória do Imigrante, por qualquer placar, a decisão vai para o tempo extra, em que o empate leva a decisão às penalidades.

