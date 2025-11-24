Malgi e Celemaster conhecem datas das finais da Série Ouro feminina 

Equipes já decidiram a Liga Gaúcha de Futsal deste ano. Divulgação / Malgi

Malgi e Celemaster voltam a se enfrentar na final da Série Ouro de futsal feminino pelo segundo ano consecutivo. A equipe de Uruguaiana chega embalada como atual campeã das últimas nove edições da competição organizada pela Federação Gaúcha de Futsal. Já a Malgi tenta quebrar a hegemonia e conquistar o título inédito.

O primeiro jogo da decisão será no sábado (29), às 17h, no Ginásio do Profut, em Pelotas. A partida de volta está marcada para 6 de dezembro, às 20h, no Ginásio Schimitão, em Uruguaiana.

Campanhas

As duas equipes terminaram a primeira fase na liderança de seus grupos. A Malgi avançou com 100% de aproveitamento em quatro partidas, enquanto a Celemaster somou três vitórias e um empate.

