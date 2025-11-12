Juventude x Brasil de Pelotas hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF

Juventude B e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 15h, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo ocorre no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
A volta acontece no domingo (16), às 15h, no Bento Freitas.
O Xavante encerrou a primeira fase na terceira colocação, com 13 pontos, após empate em 1 a 1 com o Esportivo, em Bento Gonçalves, pela última rodada.
Já o Juventude contou com a sorte: com a exclusão do São Gabriel, o empate entre as equipes foi revertido em vitória para o time da Serra. A mudança levou a equipe aos sete pontos, ultrapassando o Inter e assumindo a última vaga ao mata-mata.
Para o primeiro confronto, o técnico Filipe Dias deve seguir reforçando a equipe com atletas com pouco espaço no time principal. O goleiro Ruan Carneiro, o zagueiro Bernardo e o atacante Galego devem ser utilizados na ida.
Prováveis escalações para Juventude x Brasil de Pelotas
Juventude: Ruan Carneiro; Gaúcho, Bernardo, Luiz Eduardo e Dimitry; Jardel, Zanelatto e Maicon Assis; Galego e Tucão. Técnico: Filipe Dias.
Brasil: Gabriel; Yuri, Jô, Felipe Camargo e Otávio; Alan, Murilo, Silvano, Thiago Góes e Kauê; Patrikão. Técnico: Gilson Maciel.
Arbitragem de Juventude x Brasil de Pelotas
Arbitragem de Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Cassio Pires Dornelles, Mateus Oliverio Rocha e Mateus Wagner.
Onde assistir a Juventude x Brasil de Pelotas
O canal oficial do Juventude no Youtube anuncia a transmissão.