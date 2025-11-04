Jogadores da dupla Bra-Pel vão atuar juntos no Gauchão em 2026

Trio está emprestado pelo Alvirrubro à dupla Bra-Pel. Gabriel Costa / Gabriel Xavier / Heitor Araújo / Divulgação G.E. Brasil e E.C. Pelotas

Rivais na Copa FGF, três jogadores da dupla Bra-Pel defenderão o Guarany de Bagé no Gauchão de 2026. Autor do gol do Brasil no clássico, Murilo, e os atletas Michel Bennech e Vitor Oliveira, do Pelotas, foram anunciados nos últimos dias pelo clube da Campanha.

Os três estiveram no elenco do Alvirrubro que disputou a Série D até julho e, depois, foram emprestados à dupla Bra-Pel. Outro ex-jogador do Guarany, Márcio Jonatan — atualmente no Brasil — também atuou na competição nacional, mas não deve retornar à equipe bageense.

Trio de destaque

Murilo é o segundo atleta com mais minutos em campo pelo Brasil na Copa FGF, atrás apenas do goleiro Gabriel. O volante é peça-chave desde o início da competição e foi decisivo nas últimas rodadas, marcando gols no Bra-Pel e contra o Inter.

Pelo lado do Pelotas, Michel Bennech e Vitor Oliveira também se destacam no grupo comandado por Alessandro Telles. O zagueiro foi titular em todas as partidas da Copinha, contribuindo para a defesa menos vazada da competição e balançando as redes de cabeça nas duas primeiras rodadas.

Já Vitor Oliveira, mesmo sem ser titular, é considerado o 12º jogador do técnico áureo-cerúleo, sendo o atleta com mais minutos em campo vindo do banco de reservas.

Apresentação