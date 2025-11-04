Esportes

Jogadores da dupla Bra-Pel vão atuar juntos no Gauchão em 2026

Murilo, Michel Bennech e Vitor Oliveira vão disputar o Gauchão pelo Guarany de Bagé

Daniel Costa

