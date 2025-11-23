Gaúcho x Brasil de Pelotas hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF 

Arena Be8 será o palco da partida entre as equipes. Alex Borgmann / Divulgação

Gaúcho e Brasil de Pelotas voltam a se enfrentar neste domingo (23), às 15h, pelo jogo de volta da semifinal da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. A partida ocorre na Arena Be8, em Passo Fundo.

No duelo de ida, as equipes empataram em 1 a 1. Quem vencer avança para final e aguarda o vencedor do confronto entre Aimoré e Pelotas. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Prováveis escalações para Gaúcho x Brasil de Pelotas

Gaúcho: Lucas; Gaúcho, Vini Brito, Luiz Fernando e Dimitry; Jardel, Zanelatto e Maicon Assis; Dênis, Fogaça e Tucão. Técnico: Fabiano Daitx.

Brasil: Tiepo; Yuri, Jô, Felipe Camargo e Otávio; Digão, Silvano, Thiago Góes (Márcio Jonatan) e Giovani e Wesley; Patrikão. Técnico: Gilson Maciel.

Arbitragem de Gaúcho x Brasil de Pelotas

Arbitragem de Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Cassio Pires Dornelles, Mateus Oliverio Rocha e Mateus Wagner.

Onde assistir a Gaúcho x Brasil de Pelotas