Final da Copa FGF será o último jogo do Brasil de Pelotas antes de se tornar SAF

Rubro-negro fará a despedida diante de um Bento Freitas lotado. Tiago Winter / G.E. Brasil

A partida de volta da final da Copa FGF, diante do Aimoré, no domingo (30), no Bento Freitas, deve marcar o último jogo oficial do Brasil de Pelotas como clube associativo. A partir de janeiro de 2026, a gestão passará para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Consórcio Xavante.

O processo de transição está em andamento em diversas frentes, como a realização da due diligence, a elaboração de quatro contratos e as alterações estatutárias necessárias. A expectativa é de que todas as etapas sejam concluídas até o fim de dezembro.

Leia Mais Entenda como funcionará a transição do Brasil de Pelotas para se tornar SAF

Temporada de 2026

Depois da decisão da Copa FGF, o Brasil voltará a disputar partidas oficiais apenas em abril de 2026, quando começa a Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo que não conquiste o título da Copinha, o Xavante já tem vaga garantida na competição por meio do Ranking Nacional de Clubes (RNC). A quarta divisão se estende até setembro.

O período sem jogos no primeiro trimestre ocorre devido ao rebaixamento no Gauchão deste ano. Por isso, além da Série D, o Brasil disputará em 2026 apenas a Divisão de Acesso, programada para acontecer entre agosto e outubro.