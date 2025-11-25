Finais da Copa FGF mudam de horário; veja as datas da decisão entre Brasil de Pelotas e Aimoré

Brasil de Pelotas e Aimoré decidem a Copa FGF a partir de quinta-feira (27), às 19h. O primeiro confronto acontece no Cristo Rei, em São Leopoldo, enquanto o duelo de volta está marcado para o domingo (30), às 19h, no Bento Freitas. Anteriormente, as partidas estavam marcadas para mais cedo, porém, sofreram alterações.
O Brasil terá a vantagem de decidir diante do seu torcedor pelo aproveitamento — 63%. Único invicto na competição, o Xavante acumula cinco vitórias e seis empate.
Já o Aimoré soma seis vitórias, um empate e quatro derrotas, aproveitamento de 57%.
Equipes já se enfrentaram
Brasil e Aimoré se enfrentaram pela quinta rodada da primeira fase. A partida, vencida pelo Xavante por 2 a 1, no Cristo Rei, marcou a estreia de Gilson Maciel no rubro-negro e a despedida de Fábio Caponi, demitido do Índio Capilé após a derrota.
De lá para cá, o Brasil soma três vitórias e quatro empates, enquanto o Aimoré, agora comandado por Ariel Lanzini, venceu cinco das seis partidas disputadas.