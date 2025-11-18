Federação altera horários das semifinais da Copa FGF

Dupla Bra-Pel pode se reencontrar na final da competição. Heitor Araujo / AI ECP / Divulgação

As partidas de ida das semifinais da Copa FGF, marcadas para quinta-feira (20), foram antecipadas pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para as 15h.

O confronto entre Aimoré e Pelotas, no Cristo Rei, em São Leopoldo, foi o que gerou maior repercussão, de ambos os lados. Inicialmente marcado para 19h30, o horário foi alterado sem consulta prévia ao clube mandante, segundo nota divulgada pelo Índio Capilé:

— A direção da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), de forma unilateral e contrariando o que havia sido previamente solicitado pelo Aimoré e como tem sido em todos os jogos da Copa, onde os mandantes até esta data definiram o horário dos seus jogos, alterou arbitrariamente o horário do jogo de ida da semifinal da Copa FGF – Troféu Ruy Carlos Ostermann - diz um trecho do comunicado.

O clube afirma que optou pelo horário noturno devido às altas temperaturas previstas para a tarde de quinta-feira (20), na Região Metropolitana:

— O Clube Esportivo Aimoré já havia solicitado que a partida fosse realizada às 19h30 desta quinta-feira, considerando as altas temperaturas previstas para a tarde, que devem chegar a 31 graus, e visando melhores condições de trabalho para atletas, comissão técnica e arbitragem, além de maior conforto ao torcedor no feriado próximo.

Antes disso, no domingo (16), o Pelotas já havia solicitado que o duelo fosse antecipado para quarta-feira (19), alegando prejuízo na preparação.

— Pelo fato de o jogo na quinta-feira ser próximo ao domingo, dia da partida de volta, e pelo fato de o Pelotas ter que fazer uma viagem a mais que o adversário, é do nosso entendimento que essa definição de datas acaba por prejudicar quem teve a melhor campanha da primeira fase. Por isso, pedimos o bom senso à Federação Gaúcha de que o nosso pedido seja atendido, sendo estabelecida a justiça no calendário — disse, em nota, o presidente Rodrigo Brito.

Brasil x Gaúcho