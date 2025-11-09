Esportivo x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF

Esportivo venceu o Juventude fora de casa, na rodada passada, em Flores da Cunha, por 3 a 1. Kévin Sganzerla / Esportivo,Divulgação

Esportivo e Brasil se enfrentam neste domingo (9), às 15h, pela nona e última rodada da Copa FGF - troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O confronto acontece no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e tem ingressos sendo comercializados entre R$ 10 e R$ 50.

O Xavante vem de empate no clássico Bra-Pel em 1 a 1 na última rodada e é o único clube invicto na competição.

Já o Esportivo venceu o Juventude fora de casa em Flores da Cunha por 3 a 1.

Para classificar de forma direta para as semifinais da competição, as duas equipes precisam vencer. Se empatar, o Xavante vai ter que torcer para o Juventude vencer o Gaúcho de Passo Fundo.

Arbitragem de Esportivo x Brasil

Arbitragem de Francisco Soares Dias, auxiliado por Fagner Bueno Cortes, Natan Borges dos Santos e Lucas da Cruz Farias.

Onde assistir a Esportivo x Brasil

O canal oficial do Brasil anuncia a transmissão em tvxavante.com.br

Ingressos

Disponíveis na secretaria do clube

Arquibancada R$ 10

Cadeira R$50

Torcedores com a camisa do Esportivo não pagam.

Prováveis escalações para Esportivo x Brasil

Esportivo: Lúcio; Augusto, Edmilson, Igor Souza, Davyts e Anderson Prestes; Kauan, Fabiano; Matheuzinho, Janderson e Joesley. Técnico: Márcio Nunes.