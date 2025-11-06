Emerson da Rosa fala pela primeira vez após aprovação da SAF do Brasil de Pelotas: "Nós vamos pegar o clube e reestruturar"

Emerson faz parte do Consórcio Xavante, que adquiriu 90% da SAF do Brasil. Reprodução / Redes sociais

“Nunca esquecer as raízes”: É assim que o pelotense Emerson da Rosa, o Puma, define sua participação na nova fase do Brasil de Pelotas. O ex-jogador integra o Consórcio Xavante, grupo que vai adquirir 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

— Hoje posso confirmar porque já foi feita uma proposta oficial. Estarei junto com outros grupos na SAF do Brasil de Pelotas, da minha cidade, o clube que eu gosto muito, onde me criei — afirmou em entrevista ao podcast do Grupo Kaza, empresa brasileira do setor imobiliário com sede em Orlando, nos Estados Unidos, onde o ex-atleta reside.

O ex-jogador destacou que pretende atuar diretamente no departamento de futebol, auxiliando na formação de atletas e na assessoria esportiva:

— Estarei envolvido na parte de futebol, de assessoria e na formação de atletas.

O interesse de Emerson da Rosa pela formação de jovens talentos começou em Pelotas, onde comandou o Fragata FC. Atualmente, o ex-jogador leva a metodologia do futebol brasileiro para mais de mil jovens atletas no ILG Sports Center, nos Estados Unidos.

Na primeira entrevista após a aprovação do negócio, Puma afirmou que o objetivo do Consórcio é reerguer o Brasil.

— Agora nós vamos pegar o clube e reestruturar. É um clube que está passando por muitas dificuldades e que precisava desse passo. Estamos entrando para dar uma força, para ajudar um clube que já esteve na Série A do Campeonato Brasileiro — destacou.

Visita ao Bento Freitas

Em outubro, após a aprovação da proposta pelo Conselho Deliberativo, Emerson da Rosa confirmou que pretende visitar o Bento Freitas ainda neste ano.