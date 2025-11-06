Esportes

Xavante
Notícia

Emerson da Rosa fala pela primeira vez após aprovação da SAF do Brasil de Pelotas: "Nós vamos pegar o clube e reestruturar"

Ex-jogador concedeu entrevista ao podcast do Grupo Kaza, nos Estados Unidos

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS