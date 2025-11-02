Em jogo tenso, Brasil e Pelotas empatam no Bento Freitas

O clássico, no Bento Freitas, manteve as equipes nas duas primeiras colocações. Heitor Araujo / AI ECP / Divulgação

Brasil e Pelotas ficaram no empate, em 1 a 1, no quarto Bra-Pel da temporada. O clássico, no Bento Freitas, manteve as equipes nas duas primeiras colocações, com vantagem do Lobo, que tem 13 pontos, um a mais que o Xavante.

Murilo, para o Brasil, e Jean Roberto, para o Pelotas, marcaram os gols da partida. Na última rodada, o Xavante vai até Bento Gonçalves encarar o Esportivo, enquanto o Lobo recebe o São Gabriel.

Conforme o regulamento da competição, os dois primeiros avançam de forma direta às semifinais, enquanto os outros quatro melhores disputam um mata-mata em busca das vagas restantes.

Xavante com surpresas e Lobo sem mudanças

O técnico Gilson Maciel mandou a campo um time com mudanças no sistema ofensivo xavante. Sem Wesley Santos, que ficou de fora dos últimos treinamentos antes do clássico, Márcio Jonatan e Patrikão formaram dupla de ataque, com Kauê no meio de campo na vaga de Ghíven. Na defesa, Jô substituiu o capitão Vitor Becker, que teve uma lesão no joelho direito.

Do lado áureo-cerúleo, Alessandro Telles repetiu a equipe que goleou o Juventude por 7 a 0. Jean Roberto, que participou dos treinamentos e era cotado para ser titular, ficou no banco e Cadinho seguiu no time principal após a boa partida contra a equipe da Serra.

Primeiro tempo de intensidade e clima tenso

O clássico começou quente, com os dois times buscando o ataque a todo momento e com intensidade na marcação, resultando em cartões amarelos e confusões.

A primeira chegada foi do Brasil. Patrikão recebeu dentro da área e serviu Silvano na direita. O atacante bateu cruzado no canto, mas Rodrigo Mamá se esticou e fez uma grande defesa, evitando o que seria o primeiro gol xavante.

Aos 13 minutos, o Pelotas respondeu com Victor Lima. O camisa 11 recebeu de Cristiano e arriscou de fora da área, mas a bola passou do lado do gol.

Dois minutos depois, Gustavo Ermel recebeu na ponta direita, fez boa jogada individual contra três jogadores e sofreu a falta na entrada da área. Na cobrança, ele mesmo tentou o chute cruzado, a bola bateu em Cristiano e ia entrando, mas Gabriel fez boa defesa e mandou para linha de fundo.

No escanteio, Darlan antecipou a marcação, subiu mais alto que todo mundo e cabeceou no travessão.

Aos 20 minutos, Jô recebeu cruzamento na entrada da área e cabeceou para Márcio Jonatan que vinha chegando livre na segunda trave. O camisa 11 Xavante finalizou de primeira para mais uma grande defesa de Rodrigo Mamá.

Aos 33, mais uma boa chegada do Pelotas. Victor Lima recebeu na esquerda, cortou para o meio e finalizou no canto. A bola bateu no gramado e subiu com velocidade, obrigando Gabriel a fazer uma boa defesa.

O gol do Brasil veio aos 48 minutos. Vinicius Kiss afastou o cruzamento do Xavante, mas a bola sobrou para Murilo, na entrada da área. O camisa 8 pegou em cheio e acertou o canto esquerdo do goleiro, que nada pode fazer para evitar o gol.

No lance seguinte, o árbitro entendeu que Lucas Hulk acertou o rosto do adversário e expulsou o volante do Pelotas com o segundo cartão amarelo. A expulsão do camisa 5 resultou em muita reclamação após o término do primeiro tempo, com confusão entre atletas, comissões e dirigentes das equipes.

O clima tenso dentro de campo logo passou para as arquibancadas, com confusões entre torcedores.

Empate com um a menos

Mesmo com um jogador a menos, o Pelotas iniciou o segundo tempo em busca do empate. O técnico Alessandro Telles colocou Vitor Oliveira e Jean Roberto logo na volta do intervalo, o que surtiu efeito rápido.

Aos seis minutos, em uma falta do lado esquerdo, Victor Lima cruzou e Jean Roberto desviou para empatar.

Aos 22, Kauê aproveitou o cruzamento da direita e cabeceou com perigo, por cima do gol.

A segunda parte da etapa final teve o Brasil tentando escapar em velocidade pela ponta esquerda, porém sem efetividade. Na liderança, e com um jogador a menos, o Pelotas recuou e administrou o resultado.

A principal chance do Brasil no segundo tempo veio dos pés de um jogador do Pelotas. Aos 42 minutos, Nicolas Ferri foi tentar afastar e chutou contra o próprio gol. A bola bateu no travessão, depois em Rodrigo Mamá e saiu para escanteio, confirmando o empate.

Copa FGF — 8ª rodada — 2/11/2025

Brasil (1)

Gabriel; Yuri (Obina, 15'/2ºT), Jô, Felipe Camargo e Otávio; Alan, Murilo, Silvano e Kauê (Daniel, 32'/2ºT); Patrikão e Márcio Jonatan (Thiago Góes, 6'/2ºT). Técnico: Gilson Maciel.

Pelotas (1)

Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel; Lucas Hulk (Expulso aos 50'/1ºT), Vinícius Kiss (Vitor Oliveira, 1'/2ºT) e Cadinho (Jean Roberto, 1'/2ºT); Gustavo Ermel (Marlon Bica, 18'/2ºT), Victor Lima (Léo Ferraz, 32'/2ºT) e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.

GOLS: Murilo (B), Jean Roberto (P).

ARBITRAGEM: Elias da Silva Elyseu, auxiliado por Otávio Legramanti, Daniel Gomes Fraga e Gabriel Konzen.

LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Próximo jogo (Domingo, 9/11 — 15h)

Esportivo x Brasil

Estádio Montanha dos Vinhedos — Copa FGF (9ª rodada)

Estádio Montanha dos Vinhedos — Copa FGF (9ª rodada) Pelotas x São Gabriel

Estádio Boca do Lobo — Copa FGF (9ª rodada)