Eliminado da Copa FGF, Pelotas fica sem calendário nacional para 2026 

Boca do Lobo pode ficar até agosto sem receber partidas oficiais. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Pelotas não disputará a Série D do Campeonato Brasileiro em 2026. A eliminação na semifinal da Copa FGF tirou do Lobo a última oportunidade de conquistar a vaga para a quarta divisão nacional.

Será o sexto ano consecutivo sem participação em competições nacionais. A última aparição do Lobo na Série D ocorreu em 2020, quando caiu ainda na primeira fase, ficando a um ponto da zona de classificação. Aquela edição também ficou marcada pela histórica goleada de 9 a 0 sobre o São Caetano.

2026

Rebaixado no Gauchão deste ano, o Pelotas disputará a Divisão de Acesso em 2026, competição prevista para iniciar em 2 de agosto. Além disso, o clube deve voltar a participar da Copa FGF, que ainda não tem data definida para a próxima temporada.

Campanha na Copa FGF

Nesta edição, o Pelotas terminou a primeira fase na liderança e garantiu vaga direta na semifinal. No mata-mata, venceu o Aimoré por 2 a 1 no Cristo Rei, mas perdeu por 1 a 0 na Boca do Lobo. Nos pênaltis, o Índio Capilé levou a melhor e venceu por 4 a 3.