Divisão de Acesso pode ter o maior número de clubes de Pelotas e Rio Grande desde 2012

Brasil de Pelotas e São Paulo participaram juntos da Divisão de Acesso em 2012 e 2013. Fábio Gomes / Especial

A Divisão de Acesso de 2026 pode ter até quatro clubes da Zona Sul, o maior número das últimas 14 edições. Rebaixados no Gauchão, a dupla Bra-Pel já está confirmada na competição, enquanto São Paulo-RG e Rio Grande disputam duas vagas pela Terceirona.

A última vez em que quatro clubes da região disputaram juntos a competição foi em 2012. Naquele ano, Brasil de Pelotas, Farroupilha, São Paulo e Rio Grande participaram, mas nenhum deles conseguiu o acesso à elite.

No ano seguinte, sem o Rio Grande, Brasil e São Paulo-RG decidiram a final e conquistaram o acesso, enquanto o Farroupilha acabou rebaixado. Com isso, em 2014, a Zona Sul ficou sem representantes na Divisão de Acesso, cenário que voltou a se repetir nesta temporada.

Clubes da Zona Sul na Divisão de Acesso

2025 - 0

2024 - 1

2023 - 1

2022 - 2

2021 - 1

2020 - 1

2019 - 2

2018 - 1

2017 - 1

2016 - 1

2015 - 2

2014 - 0

2013 - 3

2012 - 4

Últimas duas vagas

São Paulo e Rio Grande lutam pelas últimas duas vagas para a Divisão de Acesso de 2026. Os rio-grandinos estão na semifinal da Terceirona. Se avançarem à final, conquistam a classificação.

O São Paulo-RG tem pela frente a Apafut. No duelo de ida, o time de Caxias do Sul venceu em casa, por 1 a 0. No domingo (30), no Aldo Dapuzzo, o time de Rio Grande precisa vencer em casa por ao menos um gol de diferença para levar a disputa para as penalidades. Em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença, o rubro-verde avança no tempo normal.

O Rio Grande, por sua vez, perdeu em casa para o Guarani-VA por 2 a 0 na ida. Agora, o Vovô precisa de uma vitória por dois gols de diferença para levar a decisão para as penalidades. Se vencer em Venâncio Aires por mais de três gols, o clube garante a classificação no tempo normal.

Divisão de Acesso de 2026

A Divisão de Acesso de 2026 será disputada em 18 datas entre 2 de agosto e 31 de outubro. Na primeira fase, os times enfrentarão os adversários dos outros grupos, em turno único, e os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, que será realizado em jogos de ida e volta.

Entre os participantes, falta a definição apenas dos dois clubes que conquistarão o acesso na Terceirona.

Clubes participantes