Definidas as semifinais da Terceirona; veja as datas dos jogos do acesso

Rio Grande e São Paulo se classificaram juntos para semifinal da competição pela primeira vez na história. Matheus Samá / Divulgação / Samá Fotografia

O clássico Rio-Rio, entre Rio Grande e Riograndense, definiu o último classificado para semifinal da Terceirona. Com a vitória por 2 a 1, o Vovô avança para encarar o Guarani-VA, enquanto o São Paulo-RG enfrenta a Apafut.

O São Paulo chega à semifinal pelo terceiro ano seguido e desta vez terá pela frente uma equipe que nunca disputou a Divisão de Acesso. A partida de ida está marcada para o domingo (23), às 15h, no Sesi de Caxias do Sul. A volta acontece no dia 30, no Aldo Dapuzzo.

O Rubro-Verde não joga a Divisão de Acesso desde 2022, quando foi rebaixado, e nas duas últimas temporadas foi eliminado justamente nas semifinais, primeiro pelo Cruzeiro-RS, em 2023, e depois pelo Gramadense, em 2024.

Do outro lado, o Rio Grande avançou somente na última rodada e agora terá pela frente a equipe de melhor campanha da competição. O Guarani-VA fez 100% de aproveitamento na primeira fase, com oito vitórias, e por isso decide em casa no dia 30.

A partida de ida, também marcada para domingo (23), às 15h, ainda não tem local definido. Sem liberação para atuar no Arthur Lawson, o Rio Grande utiliza o Torquato Pontes — estádio do Riograndense — desde o ano passado. Porém, após o clássico Rio-Rio, um novo empréstimo do Colosso do Trevo tornou-se incerto, obrigando o Vovô a buscar uma alternativa junto ao outro rival, o São Paulo, para tentar mandar o jogo no Aldo Dapuzzo.