Definidas as semifinais da Copa FGF; veja as datas dos jogos de Brasil e Pelotas

Brasil e Pelotas podem se enfrentar na final da Copa FGF. Divulgação / G.E. Brasil / E.C. Pelotas

Com as vitórias de Aimoré e Brasil, neste domingo (16), estão definidas as semifinais da Copa FGF. O Índio Capilé enfrenta o Pelotas, enquanto o Xavante encara o Gaúcho, de Passo Fundo.

Líder da primeira fase, o Pelotas avançou direto à semifinal e tem a vantagem de decidir em casa. A partida de ida está marcada para quinta-feira (20), às 19h30min, no Cristo Rei. Apesar disso, o presidente do Lobo, Rodrigo Brito, pediu a antecipação do jogo para quarta-feira (19), por entender que o clube está sendo prejudicado:

— Pelo fato de o jogo na quinta-feira ser próximo ao domingo, dia da partida de volta, e pelo fato de o Pelotas ter que fazer uma viagem a mais que o adversário, é do nosso entendendimento que essa definição de datas acaba por prejudicar quem teve a melhor campanha da primeira fase. Por isso, pedimos o bom-senso à Federação Gaúcha de que o nosso pedido seja atendido, sendo estabelecida a justiça no calendário.

A volta está marcada para o domingo (23), às 15h, na Boca do Lobo.

