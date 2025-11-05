Definidas as quartas de final da Copa Costa Doce de Futsal

Jogos da Seleção de Pelotas acontecem no ginásio do Paulista. Volmer Perez / Secom Pelotas

Estão definidos os confrontos das quartas de final da Copa Costa Doce de Futsal, competição que reúne seleções municipais de dez cidades da região Sul. As partidas acontecem entre 10 e 20 de novembro.

Divididas em dois grupos com cinco equipes cada, as duas melhores de cada chave garantiram a decisão em casa. No Grupo A, os líderes Turuçu e São Lourenço do Sul enfrentam, respectivamente, Cristal e Pelotas. Já no Grupo B, o primeiro colocado Jaguarão recebe Rio Grande, enquanto o vice-líder Camaquã encara Arroio Grande.

As equipes de Capão do Leão e Santa Vitória do Palmar, últimas colocadas em seus grupos, foram rebaixadas e disputarão a seletiva para a edição de 2026.

As semifinais e finais serão disputadas em jogos de ida e volta. Em caso de dois empates ou de uma vitória para cada lado, a classificação será decidida nos pênaltis.

Confira os confrontos das quartas de final