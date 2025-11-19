Com mais tempo de descanso desde o Bra-Pel, Brasil de Pelotas tenta largar em vantagem na semifinal da Copa FGF

Gilson Maciel concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (19) Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil de Pelotas aproveitou os quatro dias entre a repescagem e a semifinal da Copa FGF para recuperar o elenco. Após uma maratona de três jogos em oito dias, com viagens a Bento Gonçalves e Caxias do Sul, o Xavante teve um intervalo maior de preparação para enfrentar o Gaúcho nesta quinta-feira (20), às 16h, no Bento Freitas.

Segundo o técnico Gilson Maciel, a semana foi dividida entre descanso e ajustes estratégicos. Ele projeta um confronto equilibrado e destaca a necessidade de inteligência tática para sair em vantagem no duelo de 180 minutos.

— Eu priorizei a recuperação dos jogadores. Mesmo a gente tendo um tempo maior de uma partida para outra, existe o acúmulo do cansaço nessa batida que a gente vem tendo — afirma o treinador.

Ao mesmo tempo, a comissão trabalhou com foco na análise do adversário:

— A gente procura não alongar o treinamento, mas trabalha sim as possibilidades que vão aparecer durante o jogo, dentro de uma análise em cima do time do Gaúcho.

O treinador explica que o Gaúcho deve apresentar um modelo mais reativo e que o Brasil precisa estar preparado para diferentes cenários:

— O Gaúcho já jogou com linha de cinco e já jogou com linha de quatro. Vai ser um jogo difícil. A gente tem que saber enfrentar as dificuldades.

O técnico também ressalta que o Brasil precisa manter concentração total, especialmente nos minutos finais, momento em que a equipe sofreu gols em seus três últimos compromissos.

Vantagem em casa

Abrir o confronto no Bento Freitas permitiu ao Xavante melhor recuperação física e, além disso, o apoio da torcida pode ser decisivo:

— Jogamos em casa, frente ao nosso torcedor, que isso é importante. O Bento Freitas, com o nosso torcedor, é outra coisa. É uma atmosfera diferente. Amanhã (quinta-feira) a gente precisa do nosso torcedor. Não preciso nem pedir, eu sei que vai estar aqui.