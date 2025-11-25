Com expectativa de casa cheia, Brasil de Pelotas abre venda de ingressos para decisão da Copa FGF

Rubro-negro tem a melhor média de público da competição. Daniel Costa / Grupo RBS

Estão abertas as vendas de ingressos para o jogo de volta da final da Copa FGF, entre Brasil de Pelotas e Aimoré. As equipes se enfrentam no domingo (30), às 19h, no Bento Freitas.

Para a decisão, o Xavante está oferecendo ingressos solidários. Na arquibancada Norte, o valor é de R$ 15 e um quilo de alimento não perecível, que deve ser levado no dia do jogo. Nos setores Sul e JK, a entrada custa R$ 40, com a doação. As vendas promocionais acontecem até quinta-feira (27).

Sem a doação, os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para as duas torcidas. Na modalidade cadeira cativa, exclusiva para os xavantes, os valores são R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia). As vendas acontecem no Bento Freitas e no site.

Sócios do Brasil têm acesso garantido mediante apresentação da carteirinha digital, para os planos Reconstrução Xavante e Cadeira Reconstrução, e física para os demais.

