Com Brasil de Pelotas e Aimoré na final, Copa FGF terá campeão inédito em 2025

Xavante e Aimoré decidem a competição a partir de quinta-feira (27). Gabriel Costa / Gabriel Xavier / G.E. Brasil / C.E. Aimoré

Brasil de Pelotas ou Aimoré conquistará a Copa FGF pela primeira vez na sua história. Equipes já chegaram à decisão, mas nunca levantaram a taça da competição, criada em 2004.

O Brasil chega à sua terceira final, após ficar com o vice-campeonato em 2007 e 2012. Assim como na atual edição, o Xavante tinha a vantagem de decidir no Bento Freitas, mas foi superado pela dupla Ca-Ju.

Em 2007, o Brasil venceu na ida, por 1 a 0, em Caxias do Sul, mas perdeu pelo mesmo placar na volta, no Bento Freitas. Nas penalidades, vitória do time da Serra por 4 a 2.

Cinco anos depois, o Xavante largou em desvantagem na final, após perder por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. No duelo de volta, empate sem gols e festa do Juventude no Bento Freitas.

O Aimoré chega para sua segunda final, após ser superado pelo São José em 2017. Naquela edição, o Índio Capilé venceu o confronto de ida, por 1 a 0, no Cristo Rei, mas foi goleado por 3 a 0 na volta e ficou com o vice.

