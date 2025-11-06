Clubes pedem antecipação das finais da Copa FGF

Dupla Bra-Pel está entre as equipes que solicitaram a antecipação das finais. Heitor Araújo / E.C. Pelotas

Quatro clubes solicitaram à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) a antecipação das finais da Copa FGF — Professor Ruy Carlos Ostermann. Aimoré, Brasil, Esportivo e Pelotas pedem que o torneio seja encerrado em 30 de novembro, duas semanas antes da data prevista no calendário oficial, 14 de dezembro.

Segundo os dirigentes, o pedido vem sendo discutido há mais de um mês, em reuniões entre os clubes participantes. Pela tabela original, as finais estão marcadas para os dias 7 e 14 de dezembro, com as semifinais ocorrendo nos dois finais de semana anteriores. Já a segunda fase, que reúne os times classificados entre o 3º e o 6º lugar, será disputada na próxima semana.

A proposta dos clubes — todos já garantidos na próxima etapa — é para realizar os mata-matas em quartas-feiras e domingos, reduzindo o intervalo entre os jogos. Com isso, as finais seriam antecipadas para os dias 26 e 30 de novembro.

O principal objetivo da solicitação é diminuir os custos com a folha salarial de dezembro.

A FGF não confirma não confirma qualquer alteração. A entidade divulgará a tabela final somente na próxima semana, após a definição dos classificados.

Última rodada

A última rodada da competição acontece no domingo (2), às 15h, com três partidas simultâneas. A dupla Bra-Pel entra em campo brigando para se manter nas primeiras colocações e garantir vaga direta nas semifinais da competição.