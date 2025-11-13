Clube gaúcho é condenado por confusão que terminou com árbitro sacando arma após partida da Terceirona

Confusão aconteceu no Estádio Torquato Pontes. Marlon Amorim / Instagram / @amorimnafoto

O Riograndense foi condenado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) na terça-feira (12) à perda de um mando de campo e ao pagamento de multa de R$ 1 mil. A punição se deve à confusão entre torcedores e a equipe de arbitragem na saída do estádio Torquato Pontes, após a partida contra o São Paulo-RG, pela Terceirona, em 26 de outubro.

A decisão responsabiliza o clube por não ter conseguido evitar o incidente. O Riograndense ainda pode recorrer ao Pleno do Tribunal. Segundo o presidente Paulo André Neves, o clube deve decidir sobre o recurso na próxima semana.

Na última rodada da Terceirona, o Riograndense enfrenta o Rio Grande, em confronto decisivo por uma vaga na semifinal. O jogo será no domingo (16), às 15h, no estádio Torquato Pontes. Apesar da punição, a partida terá presença de público, já que o mando é do Vovô.

Leia Mais São Paulo-RG conhece adversário da semifinal da Terceirona

O julgamento

Durante o julgamento, o árbitro da partida, Rodrigo Brand da Silva, relatou que dispensou a presença da Brigada Militar ao notar um “clima amistoso” entre os torcedores após o jogo. No entanto, minutos depois, ao deixar o estádio pela entrada principal, a equipe de arbitragem acabou se envolvendo na confusão.

Segundo o árbitro, o tumulto começou quando um dos assistentes discutiu com um torcedor:

— Um dos bandeiras se desentendeu com um torcedor que falou alguma coisa. Ele não gostou e começou a discutir. Vieram pra cima e foi tudo muito rápido. Começaram a agredir ele, eram uns cinco caras. Tentamos segurar, teve socos e chutes, e ele caiu no chão. Nesse momento, o Rodrigo Garcia, que é policial militar e quarto árbitro, se identificou, mas eles não pararam. Então ele foi até o carro, pegou a arma e sacou para conter a situação — explicou.

Leia Mais Policial que apitava jogo da Terceirona saca arma para torcedor em Rio Grande; veja o vídeo

O procurador Renan Cardoso comentou o episódio envolvendo o policial:

— Policial militar é policial militar 24 horas por dia, sete dias por semana. Ele agiu para não prevaricar. Se houve abuso, que responda no comando dele, não neste tribunal — comentou.