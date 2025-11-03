Clássico Bra-Pel teve o maior público da Copa FGF

Quarto clássico da temporada teve o segundo maior público do ano. Daniel Costa / Grupo RBS

O clássico Bra-Pel de domingo (2) registrou o maior público pagante da Copa FGF — Professor Ruy Carlos Ostermann. Ao todo, 6.277 torcedores estiveram no Bento Freitas para acompanhar o empate em 1 a 1 entre Brasil e Pelotas.

Entre os presentes, 1,2 mil torcedores estiveram na arquibancada visitante. Esse foi o segundo maior público do interior gaúcho no ano, atrás apenas do Bra-Pel anterior, pelo Gauchão, quando 7.039 pessoas estiveram no Bento Freitas e acompanharam a vitória do Xavante por 1 a 0.

Maiores públicos da Copa FGF 2025

Brasil 1x1 Pelotas— 6.277 torcedores

Brasil 2x0 Inter— 2.093 torcedores

Brasil 9x0 São Gabriel — 1.315 torcedores

Pelotas 5x0 Inter —782 torcedores

Pelotas 2x1 Esportivo — 491 torcedores

Pelotas 7x0 Juventude — 369 torcedores

Festa das torcidas

O clima do Bra-Pel iniciou cedo no domingo (2), em Pelotas, com as torcidas reunidas nos arredores dos estádios desde a manhã.

Do lado Xavante, os torcedores ficaram no entorno do Bento Freitas fazendo as tradicionais rodas de samba da Baixada. Fora do estádio, o ponto alto da torcida foi a recepção ao ônibus do Brasil, às 14h.

Já a torcida áureo-cerúlea esteve reunida, desde às 10h, no Parque Dom Antônio Zattera, ao lado da Boca do Lobo. A escolta até o Bento Freitas iniciou por volta das 13h30, chegando ao palco da partida cerca de uma hora depois.

Dentro do estádio, as duas torcidas recepcionaram as equipes com fumaças vermelha e preta, do lado Xavante, e azul e amarela, na arquibancada visitante.

Tensão dentro e fora de campo

Os ânimos se exaltaram dentro e fora de campo após o apito inicial. No intervalo, a confusão no gramado também foi vista nas arquibancadas, com muitas provocações entre as torcidas. Na volta do segundo tempo, rojões foram atirados por torcedores em direção ao gramado.