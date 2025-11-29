Esportes

Título
Notícia

Campeão da Copa FGF encara o Inter na Recopa Gaúcha de 2026; Brasil de Pelotas e Aimoré disputam a vaga

Seguindo o rodízio de mandos de campo, competição será disputada no interior 

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS