Campeão da Copa FGF encara o Inter na Recopa Gaúcha de 2026; Brasil de Pelotas e Aimoré disputam a vaga

Brasil de Pelotas ou Aimoré será o adversário do Inter na Recopa Gaúcha de 2026. Desde 2014, a competição coloca frente a frente, em jogo único, os campeões do Gauchão e da Copa FGF.
O mando de campo é alternado a cada edição entre o campeão estadual e o campeão da Copinha. Neste ano, por exemplo, a decisão entre Grêmio e São José foi realizada na Arena. Assim, em 2026, a partida acontecerá no estádio Bento Freitas ou no Cristo Rei.
Sem títulos da Copa FGF ou do Gauchão desde a criação da Recopa, esta será a primeira participação de Brasil ou Aimoré no torneio. Já o Inter disputou as quatro edições iniciais da competição e conquistou os títulos de 2016 e 2017.
Final da Copa FGF
Brasil de Pelotas e Aimoré decidem no domingo (30), às 19h, quem conquistará o título inédito da Copa FGF - Troféu Ruy Carlos Ostermann. Com o empate em 1 a 1, no Cristo Rei, no duelo de ida, quem vencer no Bento Freitas conquista o título. Se o confronto terminar novamente empatado, a taça será decidida nos pênaltis.