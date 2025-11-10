Brasil e Pelotas podem se reencontrar na final da Copa FGF

Brasil e Pelotas só voltarão a se enfrentar em 2025 caso cheguem à final da Copa FGF. A tabela da primeira fase deixou a dupla Bra-Pel em lados opostos no chaveamento do mata-mata, o que impede um novo clássico antes da decisão.
O Pelotas terminou a fase classificatória na liderança e garantiu vaga direta na semifinal. O Lobo agora aguarda o vencedor do duelo entre Aimoré e Esportivo para conhecer seu adversário.
O Brasil, por outro lado, perdeu a chance de avançar direto nos minutos finais da última rodada e fechou a primeira fase em terceiro lugar. Com isso, o Xavante enfrentará o Juventude na segunda chave. Quem avançar encara o Gaúcho, de Passo Fundo, na semifinal.
O duelo contra o time da Serra começa na quarta-feira (12), às 15h, no Alfredo Jaconi. A partida de volta será no domingo (16), no Bento Freitas.
Se Brasil e Pelotas confirmarem a classificação até a final, a dupla disputará mais dois clássicos Bra-Pel em 2025, totalizando seis no ano. Será o maior número de confrontos entre os clubes desde 2013, temporada que registrou oito confrontos.