Brasil de Pelotas x Juventude hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF

Brasil de Pelotas e Juventude B se enfrentam neste domingo (16), às 16h, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo ocorre no Bento Freitas e tem ingressos sendo comercializados no estádio e no site por valores entre R$ 40 e R$ 150.
O Xavante venceu o duelo de ida, por 2 a 1, em Caxias do Sul, e agora precisa apenas de um empate para garantir vaga na semifinal. Caso perca por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar, encara o Gaúcho, de Passo Fundo.
Prováveis escalações para Brasil de Pelotas x Juventude
Juventude: Ruan Carneiro; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Bernardo e Gabriel; Kaynan, Yarlei e Gui Teixeixa; Scatolin, Carlinhos e Galego. Técnico: Filipe Dias.
Brasil: Tiepo; Yuri, Jô, Felipe Camargo e Otávio; Alan, Murilo, Silvano, Thiago Góes e Wesley Santos; Patrikão. Técnico: Gilson Maciel.
Arbitragem de Brasil de Pelotas x Juventude
Arbitragem de Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor, Artur Avelino Birk Preissler e Diogo Gouveia de Souza.
Onde assistir a Brasil de Pelotas x Juventude
A TV Xavante anuncia a transmissão ao vivo com imagens.