Brasil de Pelotas x Gaúcho hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF 

Brasil de Pelotas e Gaúcho se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h, pelo jogo de ida da semifinal da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo ocorre no Bento Freitas e tem ingressos sendo comercializados no estádio e no site por valores entre R$ 30 e R$ 150.
A volta acontece no domingo (23), às 15h, na Arena Be8, em Passo Fundo.
O Xavante é o único invicto na competição e vem de duas vitórias por 2 a 1 sobre o Juventude, pela repescagem. Já o Gaúcho foi o vice-líder da primeira fase, com 14 pontos, e garantiu classificação direta à semifinal.
Prováveis escalações para Brasil de Pelotas x Gaúcho
Brasil: Tiepo; Yuri, Jô, Felipe Camargo e Otávio; Alan, Murilo, Silvano, Thiago Góes (Giovani) e Wesley; Patrikão. Técnico: Gilson Maciel.
Gaúcho: Lucas; Gaúcho, Vini Brito, Luiz Fernando e Dimitry; Jardel, Zanelatto e Maicon Assis; Dênis, Fogaça e Tucão. Técnico: Fabiano Daitx.
Arbitragem de Brasil de Pelotas x Gaúcho
Arbitragem de Jonathan Giovanella Vivian, auxiliado por Conrado Bittencourt Berger, Luciano Luis de Mello e Felipe William Vuaden.
Onde assistir a Brasil de Pelotas x Gaúcho
A partida terá transmissão com imagens pela TV Xavante.