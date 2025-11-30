Brasil de Pelotas x Aimoré hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela final da Copa FGF 

Bento Freitas será o palco da partida de volta da final. Jefferson Botega / Agencia RBS

Brasil de Pelotas e Aimoré se enfrentam neste domingo (30), às 19h, pela partida de volta da final da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo acontece no Bento Freitas, e tem ingressos sendo comercializados no site e no estádio, por valores entre R$ 30 e R$ 150.

Com o empate em 1 a 1, no Cristo Rei, no duelo de ida, quem vencer no Bento Freitas conquista o título. Se o confronto terminar novamente empatado, a taça será decidida nos pênaltis. O campeão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, além de disputar a Recopa Gaúcha diante do Inter.

Prováveis escalações para Brasil de Pelotas x Aimoré

Brasil: Tiepo; Digão (Daniel), Jô, Felipe Camargo e Otávio; Thiago, Murilo e Giovani Alvisi; Wesley, Silvano e Patrikão. Técnico: Gilson Maciel.

Aimoré: Enzo; Maicon, Micael, Tiago Pedra e Cássio; Araújo, Vidmar, Mauri e Cris Magno; Matheus Rodrigues e Ariel. Técnico: Ariel Lanzini.

Arbitragem de Brasil de Pelotas x Aimoré

Arbitragem de Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Otavio Legramanti, Luiz Paulo Duarte Rodrigues e Rodrigo Da Silva Pereira.

Onde assistir a Brasil de Pelotas x Aimoré