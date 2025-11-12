Brasil de Pelotas vence o  Juventude e larga na frente na repescagem da Copa FGF

Patrikão marcou seu terceiro gol na competição. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas venceu o Juventude por 2 a 1 e largou em vantagem na repescagem da Copa FGF. Os gols da vitória no Alfredo Jaconi foram marcados por Patrikão e Murilo. Bernardo descontou para o time da casa.

Com o resultado, o Xavante precisa apenas de um empate no jogo de volta, no domingo (16), às 16h, no Bento Freitas, para garantir vaga na semifinal. Caso perca por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar, encara o Gaúcho, de Passo Fundo.

Mesmo time

O Brasil manteve pela primeira vez na competição a mesma formação titular da partida anterior, com Patrikão novamente no comando do ataque e Thiago Góes no meio de campo.

Xavante larga na frente

O Brasil começou melhor e quase marcou logo aos três minutos. Alan tabelou com Silvano pela direita e cruzou rasteiro para Thiago Góes, que finalizou de primeira. A bola passou raspando a trave do goleiro Ruan, que apenas observou e torceu para não entrar.

Aos 10 minutos, o Xavante abriu o placar. Silvano cruzou da ponta direita e Patrikão subiu entre os zagueiros para cabecear firme e fazer 1 a 0.

Seis minutos depois, Murilo levantou da esquerda e Silvano cabeceou com perigo, exigindo grande defesa de Ruan.

A partir daí, o Juventude equilibrou a partida. A única boa oportunidade do time da casa veio aos 22 minutos, quando Galego recebeu nas costas da defesa, invadiu a área e chutou para defesa de Gabriel.

O restante do primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes insistindo em cruzamentos na área, mas sem criar novas oportunidades claras de gol.

Segundo tempo morno

O segundo tempo foi equilíbrio e poucas oportunidades de ambos os lados até os acréscimos.

O Brasil optou por manter uma postura reativa, para segurar a vantagem. Já o time da casa teve a posse de bola, mas sem levar perigo.

Aos 46 minutos, Daniel puxou o contra-ataque pela ponta direita e inverteu a bola para Murilo. O volante dominou e finalizou de perna esquerda para marcar o segundo gol xavante.

A reação do Juventude veio dois minutos depois, com Bernardo. O zagueiro aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou da marca do pênalti no canto direito de Gabriel para fechar o placar em 2 a 1.

Copa FGF — Jogo de ida da repescagem

Juventude (1)

Ruan Carneiro; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Bernardo e Gabriel (Matheus Henrique, 1'/2ºT); Kaynan, Yarlei e Gui Teixeixa (Lucas Fernandes, 27'/2ºT); Scatolin (Marlon, 10'/2ºT), Carlinhos (Trevissol, 10'/2ºT) e Galego. Técnico: Filipe Dias.

Brasil (2)

Gabriel; Yuri (Giovani, 1'/2ºT), Jô, Felipe Camargo e Otávio; Alan (Digão, 35'/2ºT), Murilo, Silvano (Kauê, 35'/2ºT), Thiago Góes (Johann, 17'/2ºT) e Wesley Santos (Daniel , 25'/2ºT); Patrikão. Técnico: Gilson Maciel.

GOLS: Patrikão (B), Murilo (B) e Bernardo (J).

ARBITRAGEM: Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Cassio Pires Dornelles, Mateus Oliverio Rocha e Mateus Wagner.

LOCAL: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Próximo jogo

Domingo, 16/11 — 16h

Brasil x Juventude