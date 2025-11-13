Brasil de Pelotas faz promoção de ingressos para decisão contra o Juventude

Xavante está invicto na competição. Daniel Costa / Grupo RBS

Estão abertas as vendas de ingressos para o jogo de volta da repescagem da Copa FGF, entre Brasil de Pelotas e Juventude. As equipes se enfrentam no domingo (16), às 16h, no Bento Freitas.

Para a decisão, o Xavante está oferecendo ingressos solidários por R$ 20. A promoção vai até sábado (15), às 18h. Quem comprar deve levar um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

Os ingressos sem a doação custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para as duas torcidas. Na modalidade cadeira cativa, exclusiva para os xavantes, os valores são R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia). As vendas acontecem no Bento Freitas e no site.

Sócios do Brasil têm acesso garantido mediante apresentação da carteirinha digital, para os planos Reconstrução Xavante e Cadeira Reconstrução, e física para os demais.

Cenário da partida