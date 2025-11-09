Brasil de Pelotas empata com o Esportivo pela Copa FGF

O Brasil de Pelotas ficou no empate com o Esportivo por 1 a 1 neste domingo (9), pela nona rodada da Copa FGF - troféu Professor Ruy Carlos Ostermann, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.
Murilo fez o único gol do Xavante e Ferreira empatou para os donos da casa.
Com o resultado, o Brasil chegou aos 13 pontos, conquistou a terceira colocação na classificação e vai enfrentar o Juventude, em jogos que devem acontecer na próxima quarta-feira, dia 12, às 15, no Homero Soldatelli, e domingo, dia 16, também às 15h, no Bento Freitas, em busca da vaga na semifinal da Copa FGF.
O jogo
A primeira etapa começou melhor para o Esportivo. Logo aos cinco minutos, Matheuzinho por pouco não abriu o placar. Aos 14, o lateral Edmilson bateu cruzado, mas a bola foi para fora.
O Brasil respondeu com Otávio de cabeça, em lance obrigou o goleiro Lucio a trabalhar para fazer a defesa. Aos 36 minutos, o Esportivo teve outra boa oportunidade - Matheuzinho exigiu do goleiro Xavante Gabriel para fazer a defesa.
No segundo tempo, o Brasil voltou melhor. Aos oito minutos do segundo tempo, Murilo Cavalcanti aproveitou cruzamento próximo da área e marcou: 1 a 0.
O centroavante Xavante, Patrikão, teve duas oportunidades. Mas quem marcou foi o Esportivo, aos 37 minutos, com Ferreira após bate e rebate na área. Resultado: 1 a 1.
Jogos da Repescagem
Brasil x Juventude
Esportivo x Aimoré
Equipes classificadas direto para semifinal
Pelotas e Gaúcho
Gols:
Murilo 2t 8min, Ferreira 2t37min;
Arbitragem: Francisco Soares Dias, auxiliado por Fagner Bueno Cortes, Natan Borges dos Santos e Lucas da Cruz Farias.