Brasil de Pelotas elimina o Juventude e avança à semifinal da Copa FGF

Patrikão marcou seu quarto gol pelo Brasil na Copa FGF. Daniel Costa / Grupo RBS

Em um jogo marcado pela forte chuva no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas venceu novamente o Juventude, por 2 a 1, e garantiu a classificação à semifinal da Copa FGF.

Luiz Eduardo, contra, e Patrikão marcaram os gols da vitória rubro-negra, enquanto Gui Teixeira descontou. Na semifinal, o Xavante encara o Gaúcho, com a ida no Bento Freitas, na quarta-feira ou quinta-feira, e a volta em Passo Fundo, no final de semana.

Do outro lado, o Aimoré venceu novamente o Esportivo, por 1 a 0, desta vez em Bento Gonçalves, e avançou. O time de São Leopoldo encara o Pelotas, com a decisão na Boca do Lobo.

O técnico Gilson Maciel repetiu a base da equipe que venceu a partida de ida, em Caxias do Sul. A única mudança foi no gol, com a entrada de Tiepo na vaga de Gabriel, que está em licença paternidade e não deve mais vestir a camisa do Brasil na competição.

Primeiro tempo morno

Jogando de baixo de muita chuva, as equipes apostaram em um jogo físico, no primeiro tempo, o que resultou em poucas chances claras de gol.

O Juventude foi quem chegou pela primeira vez. Aos 10 minutos, Gui Teixeira recebeu no meio e arriscou de fora da área. A bola saiu fraca e passou do lado direito do gol de Tiepo.

A primeira finalização do Brasil aconteceu somente aos 28 minutos, com Murilo. O volante arriscou de fora da área, mas a bola subiu e foi para fora.

Aos 32, mais uma finalização de fora da área pelo lado do Brasil. Thiago Goés carregou pelo meio e arriscou, mas não pegou bem na bola e ela passou longe do gol.

No lance seguinte, a resposta do time da Serra veio na mesma moeda, porém com mais perigo. Gui Teixeira recebeu no meio e arriscou de perna esquerda. A bola passou perto do travessão.

O gol do Brasil veio aos 43 minutos, de uma forma bem inusitada. Yuri cruzou na direita, a bola pegou efeito, acertou a trave e bateu no zagueiro Luiz Eduardo, que mandou contra o próprio gol e abriu o placar.

Brasil melhora na partida

Com a vantagem ampliada, o Brasil ganhou confiança e voltou mais leve para o segundo tempo. Logo aos quatro minutos, Alan quase ampliou o marcador, mas a zaga conseguiu afastar.

No lance seguinte, mais uma chegada com perigo do Xavante. A bola sobrou para Murilo que arriscou de fora da área. A bola foi no canto esquerdo do goleiro Leonardo, que conseguiu se esticar e fazer boa defesa.

A primeira chegada do Juventude veio na bola parada. Aos sete, Gui Teixeira cobrou falta direto para o gol, mas a bola foi nas mãos de Tiepo.

Aos 20, o Brasil voltou ao ataque e não desperdiçou. Yuri cruzou da direita para Patrikão, que antecipou a zaga e cabeceou firme para ampliar.

Aos 32 minutos, o Juventude até chegou a descontar, com Galego, aproveitando rebote de Tiepo em cobrança de falta. Apesar disso, o gol foi anulado por impedimento.

A principal chance do time da Serra aconteceu aos 43 minutos. Em jogada ensaiada de falta, Scatolin finalizou no ângulo de Tiepo, que conseguiu fazer grande defesa. Cinco minutos depois, o goleiro rubro-negro não conseguiu evitar o gol do time da Serra, que marcou com Gui Teixeira, de pênalti, no último lance da partida.

Copa FGF — Jogo de volta da repescagem

Brasil (2)

Tiepo; Yuri, Jô, Felipe Camargo e Otávio; Alan (Obina, 22', 2ºT), Murilo, Silvano (Johann, 39', 2ºT), Thiago Góes (Giovani, 1', 2ºT) e Wesley Santos (Daniel, 22', 2ºT); Patrikão (Pescoço, 25', 2ºT). Técnico: Gilson Maciel.

Juventude (1)

Leonardo; Luiz Eduardo, Kauê Lima, Bernardo e Matheus Henrique; Kaynan (Sasso, 13', 2ºT), Luiz Henrique (Trevisol, 1', 2ºT) e Gui Teixeixa (Lucas, 33', 2ºT); Scatolin, Yarlei (Marlon, 13', 2ºT) e Lucca (Galego, 20', 2ºT). Técnico: Filipe Dias.

GOLS: Luiz Eduardo (Gol contra), Patrikão (B) e Gui Teixeira (J).

ARBITRAGEM: Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor, Artur Avelino Birk Preissler e Diogo Gouveia de Souza.

LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Próximo jogo (ainda sem data confirmada)

Brasil x Gaúcho