Brasil de Pelotas e Gaúcho empatam no jogo de ida da semifinal da Copa FGF

Equipes já haviam empatado na primeira rodada da competição. Daniel Costa / Grupo RBS

Brasil de Pelotas e Gaúcho empataram em 1 a 1, nesta quinta-feira (20), no Bento Freitas, pelo jogo de ida da semifinal da Copa FGF. Agora, que vencer no domingo (23), às 15h, em Passo Fundo, avança à decisão. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

Gilson Maciel mandou a campo o Xavante com apenas uma alteração em relação ao que venceu o Juventude na repescagem. Thiago Góes deu lugar a Giovani Alvisi, para dar mais intensidade na marcação.

Xavante abre vantagem

O primeiro tempo foi de superioridade do Xavante. Em busca da vantagem na partida de ida, o time da casa teve a posse de bola e construiu as melhores oportunidades.

A primeira finalização do Brasil saiu aos 10 minutos. Alan recebeu no meio, driblou o marcador e arriscou de fora, mas a bola passou por cima do gol.

Quem teve a primeira grande oportunidade foi o Gaúcho. Aos 17 minutos, Zorzan lançou para Germano, nas costas da marcação. O camisa 7 entrou livre pela direita e frente a frente com o goleiro finalizou tirando tinta da trave direita de Tiepo.

A resposta do Xavante veio logo no lance seguinte e com mais perigo ainda. Silvano aproveitou bate-rebate da defesa e serviu Patrikão. O centroavante recebeu livre de marcação, na marca do pênalti, mas pegou torto na bola e mandou ela para longe do gol.

O gol do Brasil veio aos 25 minutos. Alan puxou o contra-ataque e foi virando a bola da direita para esquerda até chegar em Wesley. O atacante recebeu dentro da área, balançou, cortou para o meio e finalizou para abrir o placar.

Segundo tempo aberto

Precisando do resultado, o Gaúcho voltou mais ofensivo para o segundo tempo e logo na primeira chegada quase marcou com Tucão, que obrigou Tiepo a fazer uma grande defesa e mandar para escanteio. Mas na cobrança, aos sete minutos, Luiz Fernando, de cabeça, empatou o jogo.

O Gaúcho manteve a pressão e voltou a criar perigo aos 19 minutos. Após um arremesso lateral para a área, a bola sobrou para Tucão, que finalizou forte e quase marcou a virada, mas Tiepo apareceu com uma grande defesa para evitar o gol.

Dois minutos depois, Patrikão deu a resposta e também quase marcou. Ele recebeu dentro da área, limpou a marcação e finalizou rasteiro para boa defesa do goleiro.

A partida seguiu aberta, com ambas equipes buscando o gol, porém, sem efetividade no último terço de campo, o que garantiu a igualdade no placar.

Nos acréscimos, uma confusão ainda resultou na expulsão de Murilo, do Brasil, e de Jardel, do Gaúcho, que trocaram empurrões. Ambos estão fora do duelo de volta.

Copa FGF — Jogo de ida da semifinal

Brasil (1)

Tiepo; Yuri, Jô, Felipe Camargo e Otávio; Alan, Murilo, Silvano, Thiago Góes (Giovani) e Wesley; Patrikão. Técnico: Gilson Maciel.

Gaúcho (1)

Lucas; Jean, Zorzan, Luiz Fernando e Dimitry; Renan, Zanelatto e Maicon Assis; Germano, Fogaça e Tucão. Técnico: Fabiano Daitx.

GOLS: Wesley (B) e Luiz Fernando (G).

ARBITRAGEM: Jonathan Vivian, auxiliado por Conrado Berger e Luciano Luis de Mello.

LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Próximo jogo

Gaúcho x Brasil — Domingo (23), às 15h