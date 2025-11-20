Brasil de Pelotas e Gaúcho empatam no jogo de ida da semifinal da Copa FGF

Brasil de Pelotas e Gaúcho empataram em 1 a 1, nesta quinta-feira (20), no Bento Freitas, pelo jogo de ida da semifinal da Copa FGF. Agora, que vencer no domingo (23), às 15h, em Passo Fundo, avança à decisão. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.
Gilson Maciel mandou a campo o Xavante com apenas uma alteração em relação ao que venceu o Juventude na repescagem. Thiago Góes deu lugar a Giovani Alvisi, para dar mais intensidade na marcação.
Xavante abre vantagem
O primeiro tempo foi de superioridade do Xavante. Em busca da vantagem na partida de ida, o time da casa teve a posse de bola e construiu as melhores oportunidades.
A primeira finalização do Brasil saiu aos 10 minutos. Alan recebeu no meio, driblou o marcador e arriscou de fora, mas a bola passou por cima do gol.
Quem teve a primeira grande oportunidade foi o Gaúcho. Aos 17 minutos, Zorzan lançou para Germano, nas costas da marcação. O camisa 7 entrou livre pela direita e frente a frente com o goleiro finalizou tirando tinta da trave direita de Tiepo.
A resposta do Xavante veio logo no lance seguinte e com mais perigo ainda. Silvano aproveitou bate-rebate da defesa e serviu Patrikão. O centroavante recebeu livre de marcação, na marca do pênalti, mas pegou torto na bola e mandou ela para longe do gol.
O gol do Brasil veio aos 25 minutos. Alan puxou o contra-ataque e foi virando a bola da direita para esquerda até chegar em Wesley. O atacante recebeu dentro da área, balançou, cortou para o meio e finalizou para abrir o placar.
Segundo tempo aberto
Precisando do resultado, o Gaúcho voltou mais ofensivo para o segundo tempo e logo na primeira chegada quase marcou com Tucão, que obrigou Tiepo a fazer uma grande defesa e mandar para escanteio. Mas na cobrança, aos sete minutos, Luiz Fernando, de cabeça, empatou o jogo.
O Gaúcho manteve a pressão e voltou a criar perigo aos 19 minutos. Após um arremesso lateral para a área, a bola sobrou para Tucão, que finalizou forte e quase marcou a virada, mas Tiepo apareceu com uma grande defesa para evitar o gol.
Dois minutos depois, Patrikão deu a resposta e também quase marcou. Ele recebeu dentro da área, limpou a marcação e finalizou rasteiro para boa defesa do goleiro.
A partida seguiu aberta, com ambas equipes buscando o gol, porém, sem efetividade no último terço de campo, o que garantiu a igualdade no placar.
Nos acréscimos, uma confusão ainda resultou na expulsão de Murilo, do Brasil, e de Jardel, do Gaúcho, que trocaram empurrões. Ambos estão fora do duelo de volta.
Copa FGF — Jogo de ida da semifinal
Brasil (1)
Tiepo; Yuri, Jô, Felipe Camargo e Otávio; Alan, Murilo, Silvano, Thiago Góes (Giovani) e Wesley; Patrikão. Técnico: Gilson Maciel.
Gaúcho (1)
Lucas; Jean, Zorzan, Luiz Fernando e Dimitry; Renan, Zanelatto e Maicon Assis; Germano, Fogaça e Tucão. Técnico: Fabiano Daitx.
GOLS: Wesley (B) e Luiz Fernando (G).
ARBITRAGEM: Jonathan Vivian, auxiliado por Conrado Berger e Luciano Luis de Mello.
LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.
Próximo jogo
Gaúcho x Brasil — Domingo (23), às 15h
Arena Be8, em Passo Fundo — Copa FGF (jogo de volta da semifinal)