Brasil de Pelotas e Aimoré vencem nos pênaltis e avançam à final da Copa FGF

Brasil e Aimoré garantiram a classificação nos pênaltis e vão decidir a Copa FGF. Neste domingo (23), o Xavante empatou sem gols com o Gaúcho, em Passo Fundo, e venceu nas penalidades por 3 a 2, enquanto o Áureo-Cerúleo foi derrotado no tempo normal por 1 a 0, na Boca do Lobo, e por 4 a 3, nos pênaltis.
Pelo aproveitamento geral, o Brasil terá a vantagem de fazer o jogo da volta no Bento Freitas, no domingo (30), às 16h. A ida acontece na quinta-feira (27), às 18h, no Cristo Rei.
Os jogos
Gaúcho x Brasil
Assim como no confronto de ida, o duelo teve pouca criatividade ofensiva de ambas equipes.
O Brasil, mesmo jogando fora de casa, foi quem teve o domínio da posse de bola no primeiro tempo. Apesar disso, a primeira chegada com maior perigo partiu do lado do Gaúcho. Aos 31 minutos, a bola sobrou para Tucão, que arriscou o chute de fora da área. A bola passou à direita do gol de Tiepo.
A resposta do Brasil veio no lance seguinte, com Johann. O camisa 18 recebeu na direita, cortou para o meio e finalizou de perna esquerda no travessão.
A partida voltou mais movimentada no segundo tempo. Logo aos oito minutos, Renan cobrou falta direto para o gol e obrigou Tiepo a fazer boa defesa no canto esquerdo.
O Gaúcho teve a posse no segundo tempo, pressionou, sobretudo em bolas aéreas, porém sem grandes oportunidades. Já o Brasil reduziu o ritmo e optou por se defender e segurou o placar.
Os pênaltis
Nos pênaltis, Márcio Jonatan abriu as cobranças e desperdiçou, finalizando por cima do gol. Na sequência, Wesley e Silvano marcaram, enquanto Lucas, do lado do Gaúcho, isolou e garantiu a igualdade.
Na quarta cobrança, Ghiven bateu no canto esquerdo de Lucas Alves, que fez a defesa. Na sequência, Tiepo pulou na direita e defendeu o pênalti de Camargo.
O último pênalti do Brasil foi convertido por Patrikão, enquanto Tucão cobrou para fora e garantiu a classificação do Xavante para final.
Pelotas x Aimoré
O Pelotas entrou em campo podendo até empatar para classificar, por ter vencido o confronto de ida por 2 a 1. Apesar disso, a vantagem foi perdida logo na primeira finalização dos visitantes. Aos oito minutos, em cobrança de falta da ponta esquerda, Ariel cruzou, Victor Lima desviou e Tiago Pedra completou, de cabeça, para abrir o placar.
O Aimoré aproveitou o bom momento e quase ampliou aos 16 minutos. Em contra-ataque, a bola chegou até Mauri, na ponta direita da área. O camisa 7 finalizou cruzado com perigo para o gol de Rodrigo Mamá.
A resposta do Pelotas veio dois minutos depois. Ermel cruzou da intermediária e a bola sobrou para Lucas Hulk cabecear no canto direito do goleiro, que se esticou e conseguiu mandar para escanteio.
Aos poucos o Pelotas foi crescendo no jogo. O Lobo chegou mais uma vez com perigo aos 23 minutos. Nicolas Ferri serviu Victor Lima no meio, que tocou de primeira para Léo Ferraz. Sem marcação, o camisa 9 tinha a opção do passe para Jean Roberto, que passava livre nas costas da defesa, mas optou pelo chute e obrigou o goleiro Enzo a fazer boa defesa.
Aos 37, mais uma oportunidade do Pelotas, dessa vez quase contando com a sorte. Vinicius Kiss chegou chutando a bola em uma dividida no meio de campo e ela foi em direção ao gol quase encobrindo o goleiro adversário.
Do outro lado, o Aimoré aproveitava a vantagem do forte vento a favor na primeira etapa e tentava arriscar chutes de fora da área e cruzamentos. Em duas oportunidades, Rodrigo Mamá teve que fazer grande defesa para evitar o gol olímpico.
Querendo evitar os pênaltis, o Lobo voltou mais ofensivo para o segundo tempo. Aos 13, Nicolas Ferri cruzou da ponta direita para Jean Roberto, no meio da área, finalizar de primeira por cima do gol. No lance seguinte, Victor Lima recebeu na esquerda e serviu Léo Ferraz, que empurrou para a rede. Apesar disso, o camisa 9 estava impedido e o gol foi anulado.
Aos 26, Victor Lima tentou o cruzamento da esquerda, mas a bola bateu em Micael e sobrou para Nicolas Ferri. O lateral direito arriscou o chute no ângulo direito de Enzo, que conseguiu fazer a defesa.
A melhor oportunidade do Pelotas veio após uma falha da defesa adversária. Aos 34, Tiago Pedra furou e a bola sobrou livre para Otávio, que conduziu pela ponta direita, invadiu a área e finalizou no canto, mas Enzo conseguiu defender.
No lance seguinte, Lucas Hulk acionou Jean Roberto nas costas da defesa. De frente com o goleiro, o camisa 10 finalizou no alto, mas Enzo conseguiu evitar o gol.
Já nos acréscimos, aos 47, em cobrança de falta para área, Michel Bennech cabeceou para o meio. Darlan era quem chegava finalizando de primeira para mais uma grande defesa de Enzo garantir a decisão nas penalidades.
Os pênaltis
Gustavo Ermel abriu as cobranças e fez bonito, chutando no ângulo esquerdo do goleiro.
O zagueiro Douglas Zielke foi o segundo a bater e desperdiçou. Na sequência, Jean Roberto e Vinicius Kiss marcaram. Na última cobrança, Victor Lima finalizou na trave direita, resultando na eliminação do Pelotas da competição.