Esportes

Classificados!
Notícia

Brasil de Pelotas e Aimoré vencem nos pênaltis e avançam à final da Copa FGF

Lobo perdeu para o Índio Capilé por 1 a 0, enquanto o Xavante empatou sem gols em Passo Fundo

Daniel Costa

