Brasil de Pelotas e Aimoré empatam nos primeiros 90 minutos da final da Copa FGF

Cerca de 500 rubro-negros estiveram na arquibancada visitante do Cristo Rei. Frame de vídeo / Aimoré TV

Brasil de Pelotas e Aimoré empataram em 1 a 1, nesta quinta-feira (27), pela partida de ida da final da Copa FGF. e largou em vantagem na repescagem da Copa FGF. No Cristo Rei, Micael, para o Índio Capilé, e o atacante xavante Wesley marcaram os gols dos primeiros 90 minutos da decisão.

Com o resultado, quem vencer no jogo de volta, no domingo (30), às 19h, no Bento Freitas, conquista o título. Se o confronto terminar novamente empatado, a taça será decidida nos pênaltis. O campeão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, além de disputar a Recopa Gaúcha diante do Inter.

Retorno importante

O técnico Gilson Maciel teve o retorno de Murilo, que cumpriu suspensão na partida de volta da semifinal. O capitão, que é o artilheiro do Xavante na Copinha, com quatro gols, entrou na vaga de Johhan, formando um tripé de volantes com Giovani Alvisi e Thiago Henrique no meio de campo. O restante do time é o mesmo das últimas partidas.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos da decisão foram de equilíbrio e poucas oportunidades criadas. Com o gramado irregular em diversos pontos, as equipes tiveram dificuldade para trocar passes e chegar com maior perigo.

Acostumado com essa adversidade, o Aimoré apostou na bola aérea, com cinco escanteios nos primeiros 20 minutos. E foi no último deles que saiu o primeiro gol da partida.

Aos 18 minutos, em cobrança pelo lado direito, Ariel cruzou na segunda trave para Tiago Pedra. O zagueiro subiu mais alto que a marcação e cabeceou para o meio da área para Micael, que só completou para o fundo da rede.

O Brasil demorou para entrar no jogo, mas quando chegou levou muito perigo. Aos 25 minutos, Silvano recebeu na direita e arriscou o chute de fora da área. A bola tinha o ângulo direito como endereço, mas Enzo conseguiu fazer a defesa.

O empate, porém, veio dois minutos depois, com Wesley Santos. O camisa 11 aproveitou a falha do goleiro, que rebateu a bola no atacante após cruzamento de Murilo.

Com o placar igual, a partida ficou mais equilibrada, com ambas equipes rondando a área adversária, porém sem efetividade no último terço de campo. A igualdade esteve até mesmo nas estatísticas, com cada equipe com apenas duas finalizações nos primeiros 45 minutos.

Segundo tempo

Precisando da vitória para levar a vantagem para o Bento Freitas, o Aimoré voltou com uma postura mais ofensiva na segunda etapa. O time da casa criou diversas oportunidades, mas não teve efetividade para transformar as chances em gol.

O Brasil quase sofreu o gol aos 13 minutos, mais uma vez na bola aérea. Após cruzamento, Tiepo deu um soco na bola para afastar e ficou caído no chão. No rebote, Cris Magno pegou errado, mas Araújo conseguiu desviar e deixar Tiago Pedra sem goleiro. O zagueiro ia marcando de cabeça, mas Patrikão apareceu para tirar em cima da linha e evitar o segundo do Aimoré.

Yuri cometeu a falta que resultou na jogada anterior. Pendurado, o lateral direito levou o cartão amarelo e está fora do confronto de volta.

Aos 20 minutos, mais uma chegada do time da casa. Araújo recebeu na intermediária e arriscou o chute. A bola passou por cima, mas levou perigo ao gol xavante.

No lance seguinte, Ariel recebeu dentro da área, pelo lado esquerdo, driblou o zagueiro Jô e finalizou para grande defesa de Tiepo. O próprio atacante pegou o rebote e sofreu o pênalti, anulado por impedimento.

A única chegada com perigo do Brasil no segundo tempo quase contou com a sorte. Aos 28 minutos, Murilo tentou o cruzamento da ponta esquerda. A bola pegou efeito e quase encobriu o goleiro Enzo, mas saiu por cima do gol.

O Aimoré seguiu pressionando, mas o Brasil conseguiu se defender e levar o empate para o Bento Freitas. Agora, uma vitória simples, para qualquer lado, garante o título.

Copa FGF — Jogo de ida da final

Aimoré (1)

Enzo; Maicon, Micael, Tiago Pedra e Cássio; Araújo, Vidmar, Cris Magno e Mauri; Matheus Rodrigues (Matheus Mazia, 41'/2ºT) e Ariel (Luiz Gustavo, 45'/2ºT). Técnico: Ariel Lanzini.

Brasil (1)

Tiepo; Yuri, Jô, Felipe Camargo e Otávio; Giovani Alvisi (Matheus Obina, 35'/2ºT), Thiago Henrique (Márcio Jonatan, 8'/2ºT) e Murilo; Wesley, Silvano (Daniel, 24'/2ºT) e Patrikão (Johhan, 35'/2ºT). Técnico: Gilson Maciel.

GOLS: Micael (A) e Wesley (B).

ARBITRAGEM: Douglas Schwengber da Silva, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel, Rodrigo Dahmer e Renan Altenhofen.

LOCAL: Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

Próximo jogo

Domingo (30) — 19h

Brasil x Aimoré

Estádio Bento Freitas — Copa FGF (Jogo de volta da final)