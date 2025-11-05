Brasil de Pelotas convoca reunião para ajustar estatuto à Lei da SAF

O Brasil de Pelotas convocou, nesta quarta-feira (5), uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para discutir alterações no estatuto social. A mudança visa adequar o clube à Lei 14.193/2021, que regulamenta a criação das Sociedades Anônimas do Futebol (SAF).
O encontro está marcado para o sábado (8), no Salão de Honra do Estádio Bento Freitas. A primeira chamada será às 9h30min, e a segunda, às 10h.
A proposta de mudança será apresentada aos conselheiros e deve tratar dos ajustes necessários para que o clube possa adotar o modelo de gestão empresarial.
Na prática, a adequação não significa a transformação imediata do Brasil em uma SAF, mas prepara o estatuto para essa possibilidade.
A SAF
O Grêmio Esportivo Brasil SAF terá 90% das suas ações comandadas pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador pelotense Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital. O grupo se comprometeu a investir ao menos R$ 141 milhões ao longo dos próximos dez anos, com foco na reforma do Estádio Bento Freitas, na construção de um novo centro de treinamento, no fortalecimento das categorias de base e na assunção de parte da dívida do clube, estimada em R$ 21,1 milhões, reconhecida na recuperação judicial.