Brasil de Pelotas convoca reunião para ajustar estatuto à Lei da SAF

Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade a transformação do clube em SAF. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas convocou, nesta quarta-feira (5), uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para discutir alterações no estatuto social. A mudança visa adequar o clube à Lei 14.193/2021, que regulamenta a criação das Sociedades Anônimas do Futebol (SAF).

O encontro está marcado para o sábado (8), no Salão de Honra do Estádio Bento Freitas. A primeira chamada será às 9h30min, e a segunda, às 10h.

A proposta de mudança será apresentada aos conselheiros e deve tratar dos ajustes necessários para que o clube possa adotar o modelo de gestão empresarial.

Na prática, a adequação não significa a transformação imediata do Brasil em uma SAF, mas prepara o estatuto para essa possibilidade.

A SAF