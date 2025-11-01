Bra-Pel: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF

Brasil x Pelotas: tudo sobre o jogo da 8ª rodada da Copa FGF. Arte GZH

Brasil e Pelotas se enfrentam neste domingo (2), às 16h, pela oitava rodada da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O clássico Bra-Pel acontece no Bento Freitas e tem ingressos sendo comercializados pelo site e nas bilheterias, por valores entre R$ 40 e R$ 150.

O Lobo vem de goleada por 7 a 0 sobre o Juventude, o que fez o time retomar a liderança da Copinha. Já o Brasil venceu o Inter Sub-20, por 2 a 0, na última rodada, e chega como o único invicto na competição.

Prováveis escalações para Brasil x Pelotas

Brasil: Gabriel; Yuri, Jô, Felipe Camargo e Otávio; Alan, Murilo, Wesley Santos; Daniel e Márcio Jonatan. Técnico: Gilson Maciel.

Pelotas: Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel; Lucas Hulk, Vinícius Kiss e Jean Roberto; Gustavo Ermel, Victor Lima e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.

Arbitragem de Brasil x Pelotas

Arbitragem de Elias da Silva Elyseu, auxiliado por Otávio Legramanti, Daniel Gomes Fraga e Gabriel Konzen.

Onde assistir a Brasil x Pelotas

O canal oficial do Brasil no YouTube anuncia a transmissão.

Ingressos

Preços

Arquibancada local e visitante: R$ 80

Meia-entrada: R$ 40

Cadeira: R$ 150

Meia-entrada cadeira: R$ 75

Promoção para sócios do Brasil: Cada associado pode levar até dois acompanhantes por R$ 50 cada até sábado (1º), às 18h

Locais de venda

Torcida do Brasil: estádio Bento Freitas

Torcida do Pelotas: Central de Sócios da Boca do Lobo

Vendas de meia-entrada: Hercílio Esquina (Rua Marechal Floriano, 153)

Segurança

Cerca de 170 agentes da Brigada Militar estarão nas ruas desde às 9h para reforçar a segurança no dia do clássico.

Deslocamento da torcida do Pelotas

O deslocamento da torcida do Pelotas para o Bento Freitas está marcado para às 13h, com saída do Parque Dom Antônio Zattera, ao lado da Boca do Lobo. Os torcedores seguem pelas ruas Doutor Amarante e Domingos de Almeida, até a avenida Juscelino Kubitschek. A chegada dos áureo-cerúleos na Baixada está previsto para 14h.

Na saída, os áureo-cerúleos só poderão deixar o Bento Freitas até os 30 minutos do segundo tempo ou após a saída de toda a torcida do Brasil.

Como chegam

Brasil

O Brasil chega defendendo uma invencibilidade de 12 anos em casa no clássico. Desde que assumiu o comando em 14 de outubro, o técnico Gilson Maciel tem dado uma nova cara ao Xavante, promovendo mudanças tanto na escalação quanto no esquema tático — que passou do 5-2-3, utilizado por Emerson Cris, para o 4-4-2, com variações para o 4-3-3 durante os jogos.

Entre as principais alterações, chamam atenção a estreia do volante Alan e a entrada de Márcio Jonatan no lugar do meia Thiago Góes. O time também sofreu a baixa de Adriano Klein, que pediu desligamento do clube. Com isso, Ghíven assumiu a titularidade contra o Inter e deve ser mantido entre os 11. Ainda assim, o técnico não descarta ajustes pontuais para o clássico, como a entrada de Patrikão para ter um centroavante de referência.

A principal ausência é o zagueiro Vitor Becker, desfalque por conta de uma lesão no pé direito. Sem o capitão, Jô será a dupla de Felipe Camargo na zaga.

Pelotas

O Pelotas chega embalado na liderança, com o melhor ataque e a defesa menos vazada da competição. A única derrota foi para o Gaúcho, por 1 a 0, com gol sofrido aos 44 minutos do segundo tempo.

A equipe de Alessandro Telles se destaca pelo estilo propositivo, com construção desde a defesa, característica que deve ser mantida no clássico. A bola parada também é uma das principais armas do Lobo, que marcou mais de cinco gols desta forma na Copinha.