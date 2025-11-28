Atletas do Remar para o Futuro são convocados para seleção brasileira 

Trio participará de treinamentos em janeiro. Divulgação / Remar para o Futuro

O projeto Remar para o Futuro terá três representantes no próximo período de treinamentos da seleção brasileira sub-19. As atividades ocorrerão no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 31 de janeiro de 2026.

Kamilly de Freitas Dias, Arthur Dias de Freitas e João Pedro Farias Duarte, que defendem o Centro Português 1º de Dezembro, foram os convocados. Os três atletas foram selecionados após um processo de avaliação nacional conduzido pela Confederação Brasileira de Remo (CBR).

O mapeamento levou em conta os resultados oficiais de competições realizadas em 2025. Dados físicos e o desempenho em testes de ergômetro também foram levados em consideração.

No Rio de Janeiro, os atletas participarão de um camp — um treinamento intensivo — voltado ao desenvolvimento da categoria de base. O desempenho nos treinamentos é considerado decisivo para a formação da seleção que representará o Brasil na temporada de 2026.

Após o período de testes, os convocados ainda disputarão a Seletiva Nacional, marcada para fevereiro, quando será definida a equipe oficial.