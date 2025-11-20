Aimoré x Pelotas hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF 

Aimoré e Pelotas se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 17h, pelo jogo de ida da semifinal da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo ocorre no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.
A volta acontece no domingo (23), às 15h, na Boca do Lobo.
O Pelotas encerrou a primeira fase na liderança, com 16 pontos, e avançou direto à semifinal. Já o Aimoré, quinto colocado, precisou disputar a repescagem, onde eliminou o Esportivo, com duas vitórias por 1 a 0.
Prováveis escalações para Aimoré x Pelotas
Aimoré:
Enzo; Maicon, Micael, Tiago e Cassio; Araújo, Jeferson e Cris Magno; Vidmar, Mauri e Ariel. Técnico: Ariel Lanzini.
Pelotas:
Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel; Vitor Oliveira, Vinícius Kiss e Jean Roberto; Gustavo Ermel, Victor Lima e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.
Arbitragem de Aimoré x Pelotas
Arbitragem de Rodrigo Brand da Silva, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna, Tomas Ledur Hartmann e Liader Braga Da Silva Junior.
Onde assistir a Aimoré x Pelotas
A partida terá transmissão por imagens pelo canal oficial do Aimoré no Youtube.