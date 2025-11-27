Aimoré x Brasil de Pelotas hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela final da Copa FGF 

Aimoré e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 19h, pela partida de ida da final da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo acontece no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.
O jogo de volta acontece no domingo (30), às 19h, no Bento Freitas.
Único invicto na competição, o Xavante garantiu a vantagem de decidir em casa pelo aproveitamento de 63%, com cinco vitórias e seis empates. Na primeira fase, o rubro-negro avançou em terceiro lugar, com 13 pontos, e depois eliminou o Juventude, na repescagem, e o Gaúcho, na semifinal.
Já o Aimoré soma seis vitórias, um empate e quatro derrotas, com um aproveitamento de 57%. O Índio Capilé eliminou Esportivo e Pelotas, após somar 10 pontos na primeira fase e avançar em quinto lugar.
Prováveis escalações para Aimoré x Brasil de Pelotas
Aimoré: Enzo; Maicon, Micael, Tiago Pedra e Cássio; Araújo, Jefferson Lopes (Guilherme) e Cris Magno; Vidmar, Mauri e Ariel. Técnico: Ariel Lanzini.
Brasil: Tiepo; Yuri, Jô, Felipe Camargo e Otávio; Thiago, Murilo e Giovani Alvisi; Wesley, Silvano e Patrikão. Técnico: Gilson Maciel.
Arbitragem de Aimoré x Brasil de Pelotas
Arbitragem de Douglas Schwengber da Silva, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel, Rodrigo Dahmer e Renan Altenhofen.
Onde assistir a Aimoré x Brasil de Pelotas
O canal oficial do Aimoré no YouTube anuncia a transmissão.