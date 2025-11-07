“Agora é um outro campeonato”, avalia técnico do Pelotas sobre reta final da Copa FGF

Alessandro Telles concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (7). Daniel Costa / Grupo RBS

O técnico do Pelotas, Alessandro Telles, destacou que o grupo está entrando em uma nova etapa na Copa FGF. O Áureo-Cerúleo enfrenta o São Gabriel neste domingo (9), às 15h, na Boca do Lobo, pela última rodada da fase classificatória.

O foco do Pelotas, conforme Telles, estará em confirmar a liderança geral e manter o bom desempenho dentro de casa, onde está invicto.

— Esse era o nosso objetivo, o primeiro objetivo: terminar em primeiro lugar na classificação geral, pra fazer os últimos jogos do mata-mata sempre em casa. Temos mais um jogo, mas temos tudo para consolidar essa marca — afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7).

O treinador valorizou a campanha até aqui, mas reforçou que agora o time precisa confirmar o bom desempenho nas fases decisivas para conquistar o título:

— Somos a equipe que mais fez gol, a equipe que menos tomou gol, então é super positivo o nosso saldo. Mas esse campeonato ficou pra trás, porque os jogos de ida e volta são um outro campeonato. Nós temos que elevar o nosso nível nesses quatro jogos finais.

Para domingo, Telles garante que o Pelotas vai com o que tem de melhor à disposição. O técnico não terá Rodrigo Mamá e Lucas Hulk, suspensos, e Cadinho, que teve lesão no menisco do joelho direito e está fora da temporada.

— A gente fica triste porque é um menino (Cadinho) que veio crescendo cada vez mais. O Cadinho chegou numa situação física um pouco pesada, foi melhorando, veio treinando, veio crescendo junto com a equipe e, infelizmente, teve essa lesão no jogo —lamenta Telles.

O treinador revelou que ainda não conversou com a direção sobre uma reposição para o atacante. Conforme o regulamento da competição, as equipes podem inscrever novos jogadores até a próxima terça-feira (11), dia anterior ao primeiro jogo da segunda fase.

— Nós não conversamos ainda com a direção sobre isso, porque é muito pouco tempo. Eu acho difícil encontrar um jogador com essa qualidade no mercado hoje e em condição física ideal. Se aparecer um nome interessante, aí sim nós podemos trazer — disse o treinador.

Mudança no calendário

Sobre a possível antecipação das finais da Copa FGF para novembro, Telles afirmou ser contrário à mudança:

— Eu acho ruim você jogar quarta e domingo. Sempre frisei que jogar de semana em semana é o ideal, porque você consegue jogar, recuperar, treinar e arrumar o time. Jogando quarta e domingo, o desgaste é muito maior.