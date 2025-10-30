Zagueiro do Pelotas projeta clássico: "Precisamos incrementar algo a mais"

Michel Bennech já marcou dois gols na Copa FGF. Daniel Costa / Grupo RBS

Michel Bennech, zagueiro do Pelotas, projeta um clássico Bra-Pel equilibrado no domingo (2), às 16h, no Bento Freitas, pela Copa FGF, e garante que o Lobo manterá suas características mesmo jogando fora de casa.

— Nosso estilo de jogo vem dando certo. A gente tem que continuar com ele, construindo o jogo, buscando trabalhar a bola do jeito que a gente vem fazendo. Mas precisamos incrementar algo a mais por ser um clássico — afirma.

O zagueiro também destaca a força da bola parada, uma das principais armas da equipe.

— A bola parada define. É um dos pontos fortes do nosso time. Não só eu, mas todos que vão ali na área estão dando trabalho para os adversários. A gente tenta aperfeiçoar a cada treino. Se é um ponto forte nosso, temos que explorar — comenta o defensor, que já marcou dois gols na Copa FGF.

Luta pela primeira posição

Na liderança da Copa FGF, com vantagem de um ponto sobre o rival, o zagueiro admite que devido ao contexto da tabela o empate "não seria um mau resultado". Porém, garante que a equipe não deve se contentar com ele:

— A gente trabalha sempre para vencer. O empate não seria um mau resultado, mas lógico que a gente vai trabalhar para buscar esse resultado. Nosso intuito é terminar o jogo feliz.

Com expectativa de lotação máxima no setor visitante, o jogador destaca que o apoio da torcida azul e amarelo será fundamental para o desempenho da equipe: