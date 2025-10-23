Esportes

Copa FGF
Notícia

Volante projeta retomada da confiança do Pelotas em duelo com o Juventude: "Nosso objetivo é ser campeão"

Áureo-Cerúleo vem de derrota para o Gaúcho por 1 a 0

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS