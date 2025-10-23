Volante projeta retomada da confiança do Pelotas em duelo com o Juventude: "Nosso objetivo é ser campeão"

O volante Lucas Hulk concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (23) antes da partida entre Pelotas e Juventude pela sétima rodada da Copa FGF. Os times se enfrentam no domingo (26), às 15h30min, na Boca do Lobo.
— Será um jogo difícil, contra uma equipe jovem, que vai nos dar trabalho. Sabemos que a competição é muito áspera, com muitos contatos. A gente tem que se preparar e continuar treinando da forma que vem treinando — afirmou o atleta, que após cumprir suspensão, voltará a ficar à disposição do técnico Alessandro Telles.
Hulk destacou que o elenco está preparado para reagir depois do tropeço fora de casa. Segundo ele, o grupo tem consciência das dificuldades da competição e da necessidade de manter o padrão de desempenho das primeiras partidas.
Com o clássico Bra-Pel, no Bento Freitas, e duas partidas na Boca do Lobo, o Áureo-Cerúleo terá ao menos três semanas sem viagens pela Copinha. Hulk ressalta que o momento é de aproveitar esse fator local para buscar a vitória.
— Vamos estar dentro dos nossos domínios, com o nosso torcedor. Esperamos fazer um bom jogo, com volume, intensidade e sair com o resultado positivo — completou o volante.
Estilo de jogo
Primeiro nome do sistema de meio-campo do Pelotas, Hulk analisou a proposta de jogo da equipe, que aposta na construção desde a defesa e na movimentação constante dos volantes. Ele explicou que, muitas vezes, é preciso abrir espaços para os companheiros, mesmo sem ter a bola nos pés:
— Muitas vezes o jogador tem que atuar sem a bola. Quando sente uma marcação mais forte, precisa tirar ela dali pra sobrar espaço pro outro volante jogar. Essas dinâmicas são fundamentais no nosso estilo de sair jogando.
Para ele, o entrosamento entre os atletas é o que permitirá que o time mantenha o controle e crie chances.
— Quando você está com a bola, precisa das movimentações dos companheiros pra desencaixar a marcação e conseguir progredir, criar volume e finalizar — completou.
Análise do adversário
Mesmo sem saber exatamente quais jogadores o Juventude utilizará — já que o elenco sub-20 é constantemente reforçado por atletas do time principal —, Hulk acredita que a equipe adversária manterá sua identidade em campo.
— Eles têm uma forma de jogar, tanto no principal quanto no sub-20. Mas cada atleta tem suas particularidades, e durante os jogos é importante manter intensidade e percepção pra entender onde atacar e como se defender — avaliou.
O volante destacou que o Pelotas precisa manter o controle da posse de bola e a atenção defensiva para evitar os contra-ataques do rival.
De olho no Bra-Pel
Com o clássico Bra-Pel marcado para a rodada seguinte, a entrada de alguns jogadores pendurados preocupa a comissão técnica. Mesmo assim, Hulk reforçou que o grupo está totalmente concentrado no jogo de domingo.
— A gente sabe como é tratado o clássico, mas temos um adversário forte agora. É claro que tem jogadores pendurados, mas o atleta experiente sabe se dosar pra não tomar o terceiro amarelo. O objetivo é vencer o Juventude — disse.
Ele ressaltou ainda que o planejamento da equipe é de longo prazo, mirando a classificação e o título.
— Nosso objetivo é ser campeão. Pra isso, a gente trabalha em metas. O primeiro passo é classificar, depois pensar nas fases seguintes. Cada jogo serve como preparação para chegar mais forte numa semifinal e buscar o título — completou.
Atualmente, o Pelotas é o vice-líder da Copa FGF, com nove pontos em quatro jogos. O Lobo depende apenas de si para assumir a liderança da competição, já que o Gaúcho, com 10 pontos, está de folga na rodada.