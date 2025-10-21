Volante analisa derrota do Pelotas e projeta sequência com o Juventude: "A gente esteve num nível abaixo"

Atleta foi titular em todos os jogos do Pelotas na Copinha. Daniel Costa / Grupo RBS

O volante Vinícius Kiss reconheceu que o Pelotas não conseguiu manter o mesmo nível técnico das rodadas anteriores e apontou a necessidade de corrigir erros após a derrota por 1 a 0 para o Gaúcho, em Passo Fundo. O resultado interrompeu uma sequência de três vitórias consecutivas do clube na Copa FGF.

— A gente esteve num nível abaixo na questão técnica em relação às três primeiras rodadas, mas acredito que tivemos o comando das ações. A equipe deles se fechou bastante e chegou mais em transição — disse Kiss.

A principal crítica do elenco áureo-cerúleo esteve nas condições do gramado da Arena Be8, considerado um dos fatores que dificultaram o estilo de jogo do Pelotas:

— O gramado é muito ruim, em péssimas condições, o que impossibilita um jogo mais elaborado, que é o nosso caso. Mas isso não serve de desculpa. A gente pode encontrar campos assim e precisa se adaptar e vencer da mesma maneira — afirma o volante.

Com as três próximas partidas em Pelotas — duas em casa e uma no Bento Freias — Kiss acredita que o momento é ideal para corrigir erros e fortalecer o desempenho da equipe antes do mata-mata.

— As equipes já entenderam que a nossa vai propor praticamente todos os jogos. Sabemos dessa responsabilidade e que os adversários vão usar estratégias para nos trazer dificuldades. A gente precisa saber tanto propor o jogo como ler partidas que pedem um estilo mais direto — explica.

O volante ressalta que a derrota em Passo Fundo traz lições importantes e que o time deve manter sua identidade, fazendo apenas pequenas adaptações de acordo com o contexto de cada confronto:

— Foi um jogo que nos trouxe muitas lições. No mata-mata, podemos ter partidas com esse caráter, em que o adversário se fecha e busca vencer nas transições. Temos que estar preparados para isso.

