Treinador projeta duelo do Pelotas em busca da vaga à semifinal do Gauchão sub-20: “Nós podemos reverter”

Técnico revela confiança para a classificação do Lobo. Lucas Rhamon / E.C. Pelotas

O Pelotas decide no domingo (5) uma vaga na semifinal da Série A2 do Campeonato Gaúcho sub-20. A equipe recebe o Panambi às 15h, na Boca do Lobo, precisando reverter a desvantagem do jogo de ida.

No primeiro confronto, no Norte do Estado, o Lobo foi derrotado por 1 a 0 e perdeu a invencibilidade. Agora, o time de Antônio Freitas precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto. Caso vença por apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Ida

O técnico Antônio Freitas explica que a derrota fora de casa foi influenciada pelo contexto da partida: viagem longa, campo pequeno, iluminação ruim e gramado pesado por conta da chuva. Segundo ele, o Panambi soube aproveitar melhor essas condições por já estar ambientado com o estádio.

O gol sofrido no fim do segundo tempo definiu o placar, mas, segundo o treinador, não abala a confiança do grupo.

— Não foi o resultado que nós queríamos, mas agora estamos muito mobilizados jogando em casa. A torcida vai nos apoiar, todo mundo conhece a força da torcida do Pelotas. Trabalhamos bem essa semana. É uma vantagem mínima do Panambi e nós podemos reverter. Esse é um jogo de muita paciência, um jogo muito estratégico, para que a gente consiga a classificação — projeta.

Expectativa para o confronto

O treinador acredita que o Panambi deve repetir a estratégia do primeiro jogo, com ligação direta e postura defensiva, apostando nos contra-ataques. Ele projeta que o Pelotas terá que assumir o protagonismo do jogo para sair com a classificação:

— O Panambi é uma equipe que procura muita ligação direta, um jogo de muito confronto, de disputas de primeira e segunda bola. Não tem muita troca de passes, é um jogo mais buscando lançamentos, de contato. Logicamente, com a vantagem, eles vêm com uma proposta mais reativa, mais defensiva, especulando contra-ataque — explica.

Promoção de ingressos

Para atrair um grande público para a Boca do Lobo, o clube está realizando uma promoção de ingressos.

Sócio-torcedor - Entrada gratuita (mediante retirada do ingresso antecipadamente)

Ingresso solidário - R$10 (com doação de 1kg de alimento)

Inteira - R$20

Meia-entrada - R$10

Cadeiras cativas - R$40



