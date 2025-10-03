Esportes

Treinador projeta duelo do Pelotas em busca da vaga à semifinal do Gauchão sub-20: “Nós podemos reverter”

Áureo-Cerúleo encara o Panambi neste domingo, na Boca do Lobo, pelo jogo de volta das quartas de final

Daniel Costa

