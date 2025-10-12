Telles valoriza vitória e liderança do Pelotas: “Melhor arrumar na vitória do que no empate ou na derrota”

Técnico gosta do primeiro tempo do Lobo, mas vê ritmo diminuir no segundo tempo. Daniel Costa / Grupo RBS

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Esportivo, neste domingo (12), pela quinta rodada da Copa FGF, o técnico do Pelotas, Alessandro Telles, reconheceu as dificuldades enfrentadas, mas valorizou o resultado que manteve o Lobo na liderança da competição.

O treinador destaca que as vitórias, mesmo que sem o desempenho ideal, são importantes para que o time tenha tranquilidade para corrigir os problemas enfrentados:

— Nem sempre você vai fazer uma grande partida. Eu costumo dizer que é melhor arrumar na vitória do que no empate e na derrota. Quando você arruma na vitória, você consegue simplesmente corrigir aquilo que te fez mal. Nós temos que oscilar, mas temos que continuar ganhando.

Telles explica que o time encontrou um adversário com uma postura tática diferente da esperada — com três zagueiros — o que dificultou a construção do jogo, especialmente na segunda etapa.

— Nós sabíamos que ia ser difícil, porque o Márcio (Nunes) tem um modelo de jogo. Ele mudou o modelo porque estudou bastante o nosso time contra o Inter. Fizemos três gols por dentro, e ele povoou o meio. Conseguimos controlar o primeiro tempo, mas no segundo a nossa abordagem caiu muito — avalia.

Mesmo reconhecendo a queda de rendimento, o técnico elogiou o comprometimento do grupo e ressaltou que o momento é positivo.

— Estou super satisfeito, porque em todos os jogos conseguimos fazer gols. Sofremos hoje, mas faz parte. Estamos falando da liderança da competição com um jogo a menos. O grupo é extremamente focado e trabalhador, e é por isso que os resultados estão acontecendo — afirma.

A vitória levou o Pelotas novamente à liderança da Copa FGF, com nove pontos em três partidas. O próximo compromisso do Lobo será diante do vice-líder, Gaúcho, em Passo Fundo, às 15 de domingo (19), em confronto direto pela primeira colocação.