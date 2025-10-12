Esportes

100% de aproveitamento
Notícia

Telles valoriza vitória e liderança do Pelotas: “Melhor arrumar na vitória do que no empate ou na derrota”

Lobo venceu o Esportivo, por 2 a 1, neste domingo

Daniel Costa

